Arsenal was dichterbij dan ooit bij eerste eindzege in de Champions League. The Gunners gingen onderuit tegen Paris Saint-Germain na een strafschoppenreeks. De pijn was groot, ook bij de Britse media.

'Gebroken harten voor de fans van Arsenal', zo luidt een kop bij de BBC. 'Dit is een flinke klap voor Gabriel', stelt oud-Arsenal-verdediger Matt Upson bij het radioprogramma van de Engelse omroep. 'Dit was een John Terry-achtige penalty.'

Wanhoop

'Gabriel schiet over. Arsenal-spelers liggen overal op het veld. Ongeloof en wanhoop', zo schrijft Sky Sports. 'De Londenaren waren ongeslagen tijdens deze Champions League-campagne, maar er zal langer gewacht moeten worden op de trofee.'

'Gutted Gunners', zo kopt The Daily Mail. 'Dit is de meest pijnlijke manier om een finale te verliezen. Een verschrikkelijke strafschop van een man die het hele seizoen zo goed was, maar dat is waarom je een verdediger niet de laatste penalty laat nemen', zijn ze kritisch.

'Van vreugde naar verdriet in zo'n korte tijd', doelt het medium op de Premier League-titel van vorige week. 'Ze mogen trots zijn op zichzelf. Het was niet de beste finale en ze vochten tot het eind tegen het beste Europese team dat er momenteel is. Het was een defensieve masterclass. Wat een verschrikkelijke manier om een finale te verliezen. Erger kan niet.'

Penalty?

Bij het Amerikaanse TNT Sports ging het nog over een vermeende strafschop in de verlenging voor de club uit Noord-Londen. Liverpool-legende Steven Gerrard was een van de analisten aan de desk en stelde 'dat het Arsenal daar niet mee zat'.

Bij The Sun wijten ze de pijnlijke nederlaag vooral aan de niet thuisgevende sterkhouders. Sterspeler Bukayo Saka en aanvoerder Martin Ødegaard kregen een 5 voor hun optreden tegen PSG. Opvallend is een van de spelers die het hoogste cijfer krijgt, namelijk een 8. Gabriel speelde een sterke wedstrijd, maar was wel verantwoordelijk voor het missen van de beslissende penalty. Dat deert het medium niet: 'Zijn prestatie vandaag moet niet overschaduwd worden door de gemiste strafschop.'

