Japanners voeren zondag de boventoon tijdens NEC - Feyenoord in de Eredivisie. Liefst vier spelers van het land dat op het WK voetbal de eerste tegenstander van Oranje nemen het tegen elkaar op. Kodai Sano en Koki Ogawa bij NEC en aan Rotterdamse kant Ayase Ueda en Tsuyoshi Watanabe. In Nijmegen floreren de Aziaten, met dank aan elkaars aanwezigheid.

De 23-jarige Sano groeide dit seizoen uit tot één van de beste middenvelders van de hele Eredivisie. Niet voor niks probeerde Ajax hem al in de winterstop te halen. De creatieveling is gek genoeg toch de enige van de vier Japanners tijdens NEC - Feyenoord die niet zeker is van zijn WK-plek in de Japanse selectie. Sano miste nog geen minuut dit seizoen en speelde afgelopen interlandperiode één helft mee bij Japan.

'Dat doet iets met zo'n jongen'

Hij moet zich nog bewijzen aan de bondscoach en heeft daar nog vijf duels de tijd voor in Nederland, te beginnen met de strijd om plek twee. NEC-trainer Dick Schreuder moet de jongeling beschermen. "De tweede wedstrijd (van Japantwee weken geleden, red.) zat hij op de tribune. Dat doet ook weer iets met zo’n jongen. Misschien gaat hij daardoor twijfelen en komt hij op een andere manier terug", zegt de succescoach tegen De Telegraaf.

'Dan word ik wel eens boos'

Het is aan Sano en zijn ploeggenoten om nummer twee Feyenoord zondag te bestrijden. NEC-verdediger Philippe Sandler kent de middenvelder extra goed. "Ze hebben mij ook wat woordjes Japans geleerd. Soms zitten ze met elkaar in het Japans te praten. Daar is geen touw aan vast te knopen. Dan word ik wel eens boos en zeg ik ’praat in het Engels’."

'Anders dan de gemiddelde Japanners'

Sandler, Sano en Ogawa zitten vaak aan dezelfde tafel. "Het zijn heel leuke, spontane gasten. Anders dan de gemiddelde Japanners, die vaak wat terughoudender en verlegener zijn. Ik probeer ze veel te helpen. Maar ze hebben vooral ook veel steun aan elkaar. Voor iemand die uit een andere wereld komt, is het wel lekker om iemand met dezelfde afkomst, cultuur en taal bij zich te hebben. Ik denk dat NEC dat goed heeft gedaan.”