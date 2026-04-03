In november 2025 vertrok Alex Kroes als technisch directeur van Ajax. Dat volgde op het ontslag van John Heitinga als trainer. Een paar maanden later blikt Kroes terug op zijn periode bij de Amsterdamse club. Het was een op zijn zachtst gezegd woelige periode.

Kroes is te gast in de podcast Kale & Kokkie, een show van twee ras-Ajacieden met het hart op de tong en de onvervalste stem van de supporter. Een van de onderwerpen is het vorige seizoen, waarin Ajax kon ruiken aan de landstitel, maar door een implosie in de slotfasie toch een puntje tekort kwam richting kampioen PSV.

Francesco Farioli

Hoe is nu de relatie tussen Francesco Farioli, die Ajax naar plek twee leidde, en Kroes? Ondanks het al met al positieve debuutjaar van Farioli vertrok de Italiaan na dat eerste seizoen uit Amsterdam.

"Ik vind het ook weleens irritant dat er vanuit bepaalde hoeken werd gesuggereerd dat hij en ik ruzie hadden of dat het door mij komt dat hij niet meer bij Ajax zit", zegt Kroes. "Nou, f you. Dat is echt niet zo!"

Ontslaan

De basis voor verdere samenwerking was op persoonlijk vlak prima, wil Kroes daarmee zeggen. De reden dat Farioli toch vertrok uit de Nederlandse hoofdstad, is dat hij vreesde dat hij de selectie niet voldoende kon versterken. "Hij zei: ik ben bang dat jij mij in oktober of november moet gaan ontslaan", aldus Kroes.

"Dit jaar is het me gelukt om er alles uit te persen, maar mijn sterkhouders zullen mogelijk vertrekken. Denk aan Brian Brobbey en Kenneth Taylor."

Tempo

Ook stuitte Farioli bij de uitvoering van zijn wensen op het Nederlandse arbeidsrecht. Kroes geeft een voorbeeld: "In de praktijk van Nederland en de wetgeving is iemand vervangen niet zo eenvoudig. Wij stelden iemand aan, maar die had dan nog twee maanden opzegtermijn. 'Kan hij dan niet eerder komen?', wilde Farioli weten. Nee, dat kan niet."

Wakker worden

Bij zijn vertrek als technisch directeur zei Kroes in november2025: "Ik werd vanochtend met het gevoel wakker dat ik mijn functie ter beschikking moest stellen. Ik voel me verantwoordelijk voor de staf en de spelers, maar doe alles met de mensen om me heen. Maar mijn gevoel is dat ik dit moest doen."

Hij weigerde al eerder zijn contract bij Ajax te verlengen, omdat hij vond dat de beleidsvoering bij zijn club 'stroperig' verliep. "Het is niet zo dat ik alleen vertrek omdat ik me verantwoordelijk voel voor John Heitinga en de spelersgroep. Er spelen altijd meer dingen. Laten we het hierbij houden."