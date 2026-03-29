Eden Hazard (35) nam in 2023 afscheid van profvoetbal. Maar dat betekende niet dat hij ook klaar is met sporten. Dit weekend dook de Belgische voormalig vleugelspeler op in een wielerkoers.

Hazard, speler van onder meer Real Madrid, Chelsea en België, reed in Mallorca een koers uit van 167 kilometer. Na de finish vierde hij zijn geslaagde inspanningen met een biertje.

Eden Hazard / La panza no me baja https://t.co/fXweWiIP5E — Martin (@mrttiin_) March 28, 2026

Hall of Fame

De Belgische voormalige topaanvaller heeft een plaats gejregenin de Premier League Hall of Fame. De Engelse profliga koos vorig jaar uit vijftien genomineerden, onder wie oud-doelman Edwin van der Sar, voor Hazard en de Engelse verdediger Gary Neville om dit jaar toe te treden tot de eregalerij.

Hazard was zeven seizoenen actief in de Premier League bij Chelsea (2012-2019). Hij kwam tot 85 goals en 58 assists in 245 wedstrijden, veroverde twee landstitels (2015 en 2017) en werd uitgeroepen tot Speler van het Seizoen 2014-2015. Hazard kwam 126 keer uit voor het Belgische elftal. Neville (50) kwam 400 keer uit voor Manchester United en speelde 85 interlands voor Engeland.

Blessureleed

Hazard vertrok in 2019 naar Real Madrid. In oktober 2023 beëindigde hij, na enkele seizoenen vol blessureleed, zijn loopbaan. Hij is de tweede Belg naast de huidige Bayern München-trainer Vincent Kompany die een plek heeft gekregen in de Hall of Fame. Daarin is Dennis Bergkamp (ex-Arsenal) de enige Nederlander.

Door de toevoeging van Hazard en Neville bestaat de Hall of Fame uit 26 voetballegenden: 24 spelers en ook de oud-managers Alex Ferguson en Arsène Wenger.

Belgisch koningshuis

In oktober 2023 besloot Hazard afscheid te nemen van topvoetbal. Het Belgische koningshuis heeft destijds stilgestaan bij het afscheid van Hazard. Op Instagram Stories deelde het Belgische hof een foto van de voetballer. "Bedankt kapitein!" stond er zowel in het Nederlands als in het Frans bij.

Op de foto geeft Hazard koning Filip een dikke knipoog. De voetballer blikte later in een verjaardagsvideo van de Rode Duivels voor de koning terug op die knipoog aan Filip. "Volgende keer geef ik hem een kus. Nog beter!" grapte hij destijds.