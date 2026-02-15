De Belgische ex-topvoetballer Eden Hazard is met pensioen en spreekt in een interview openhartig over zijn leven na het stoppen. Van spelen op het grootste podium naar een simpel leventje, zo is het leven voor Hazard

In het interview met The Guardian vertelt de Belg dat zijn leven na het voetbal veel eenvoudiger is geworden. De Belg, die bijna drie jaar geleden stopte, is tevreden met zijn beslissing om op 32-jarige leeftijd zijn carrière te beëindigen, na een periode bij Real Madrid die getekend werd door blessures.

"Voor de familie, de kinderen, het klimaat en het eten. Het leven gaat zo snel, vooral in het voetbal. Gisteren was ik 19, vandaag ben ik 35. Je moet ervan genieten, niet alleen in het voetbal, maar in alles", reflecteert de voormalige sterspeler, die nu geniet van een heel andere routine.

"Mijn leven is simpel: ik blijf thuis en geniet van de kleine dingen met mijn vrouw, mijn kinderen en mijn broers. Als je speelt, reis je constant, maar als je stopt, heb je eindelijk tijd voor hen zonder de stress."

Terugkijkend op zijn carrière plaatst Hazard de Premier League, die hij twee keer won met Chelsea, op hetzelfde niveau als de Champions League of het WK. "De Premier League winnen is erg moeilijk. Het is speciaal omdat veel teams het kunnen winnen", zei hij.

Over het winnen van de Champions League met Real Madrid in 2022, beschrijft hij het als "een fantastisch gevoel". En hij voegt eraan toe: "Zelfs als ik niet veel speelde, alleen al het feit dat ik bij een club was die zoveel wint en met zulke goede spelers speelde, was ongelooflijk."

Voor de toekomst ambieert Hazard niet om als een legende herinnerd te worden. "Gewoon als een goede speler en een leuke, aardige kerel. Meer heb ik niet nodig", bekende hij. Zijn focus ligt nu op zijn familie en zijn nieuwe project. "Ik zie mijn toekomst als een gelukkige grootvader, met wit haar, omringd door mijn kinderen. Dat is het leven dat ik wil."