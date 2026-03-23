Nederlandse topdarter Michael van Gerwen heeft tijdens de Euro Tour in België afgelopen weekend goed gezelschap gekregen van een bekende landgenoot. Dat deelt hij maandag via instagram. "Leuk dat je erbij was."

Van Gerwen strandde in de halve finale in het Belgische Wieze. Het was zijn eerste halve eindstrijd van een Euro Tour in een jaar tijd. Hij moest zijn meerdere erkennen in Luke Humphries, de uiteindelijke winnaar van het toernooi. De Brit won met 7-1 van de Nederlander. Toch kan MVG terugkijken op een prima toernooi.

De drievoudig wereldkampioen won zaterdagavond met 6-4 van Michael Mansell. Zondagmiddag versloeg hij in de derde ronde ook Daryl Gurney, met een gemiddelde van ruim 108. Gurney gooide zelf zelfs ruim 109 gemiddeld, zijn beste wedstrijd ooit op een Euro Tour. In de kwartfinale won Van Gerwen met 6-4 van Ryan Joyce.

'Goed gezelschap'

Van Gerwen kreeg in Wieze support van een bekende Nederlander. Volgger Enzo Knol zocht hem op tijdens het toernooi. Hij heeft miljoenen volgers op Instagram en YouTube. De twee poseerden samen voor een foto en die plaatste de darter op zijn account. "Goed gezelschap in België", schrijdt Van Gerwen erbij. "Leuk dat je erbij was, Enzo Knol."

Sportliefhebber Enzo Knol

Knol is groot sportliefhebber en duikt regelmatig op bij grote evenementen. Zo was hij ook aanwezig in Milaan tijdens de Olympische Winterspelen. De YouTuber trekt ook regelmatig op met Niels Wennemars, het jongere broertje van topschaatser Joep. Zij gingen onlangs nog samen op wintersport, maar dat liep niet goed af voor Niels. Hij moest met een traumahelikopter worden afgevoerd van de piste nadat zijn schouder uit de kom schoot.

Wennemars en Knol deden ook samen mee aan een Hyrox-wedstrijd. De YouTuber heeft een eigen sportkledinglijn en daar maakt Wennemars ook regelmatig reclame voor.