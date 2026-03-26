Romelu Lukaku en Napoli liggen met elkaar op ramkoers. De spits heeft ervoor gekoezen om rond de interlandperiode in België te blijven trainen en dat is niet in goede aarde gevallen bij de Napolitanen

Lukaku heeft Napoli laten weten dat hij de laatste twee trainingen van deze week in Castel Volturno overslaat. De spits blijft liever in Brussel bij zijn moeder en kinderen. Deze opmerkelijke beslissing van de Belgische aanvaller, die fit wil worden voor het slot van het seizoen en het WK, heeft volgens Gazzetta dello Sport voor flink wat onrust gezorgd bij de Italiaanse club.

De Italiaanse kampioen had de speler juist gevraagd om naar de club te komen om het herstel van zijn blessure te coördineren. Lukaku lijkt de afspraken echter te hebben genegeerd. Hij nam de beslissing na het opstellen van een trainingsprogramma met de Belgische nationale ploeg, dat deelname van Lukaku in de vriendschappelijke wedstrijden in Amerika tegen de VS en Mexico uitsluit.

Hoewel de club uit Zuid-Italië zwijgt, wijzen onofficiële bronnen op duidelijke onvrede over de houding van de speler. Hem is nogmaals gevraagd om terug te keren naar Italië. De zaak ligt dus nog helemaal open.

De technisch directeur van de Belgische nationale ploeg heeft wel gereageerd op de situatie. Hij probeert het incident te de-escaleren en legt de keuze van de speler vanuit een praktisch oogpunt uit.

'Was een moeilijke keuze'

"Lukaku heeft zorgvuldig overwogen wat het beste zou zijn voor de rest van zijn seizoen. Gezien de benodigde vluchten en transport, concludeerde hij logischerwijs dat het niet ideaal zou zijn om weer te verplaatsen," aldus de directeur.

De Belgische beleidsbepaler voegde eraan toe dat de beslissing gericht is op de beste voorbereiding voor de komende maanden. "Het goede nieuws is dat er geen gezondheidsproblemen zijn. Het gaat er meer om hoe hij zich het beste kan voorbereiden, zowel voor het einde van het seizoen met Napoli als voor het WK. Het was een moeilijke keuze, maar hij heeft de beslissing genomen. We weten twee dingen: dat Romelu zijn lichaam heel goed kent en dat hij heel graag aanwezig wil zijn op het WK. Dat geeft ons het nodige vertrouwen om te geloven dat hij nog steeds in de race is voor het Wereldkampioenschap," concludeerde hij.