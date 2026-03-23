Sven Botman heeft een operatie moeten ondergaan na de blessure die hij zondag opliep in de beladen derby tussen Newcastle United en Sunderland. De Nederlandse verdediger kwam hard in botsing en moest het veld voortijdig verlaten. Inmiddels heeft zijn club duidelijkheid gegeven over zijn herstel.

In de beladen derby stonden meerdere Nederlanders nadrukkelijk in het middelpunt van de aandacht. Botman moest in de tweede helft geblesseerd het veld verlaten en werd later geopereerd aan een gezichtsbreuk. Aan de andere kant groeide Brian Brobbey uit tot matchwinner door in de laatste minuut de winnende treffer te maken voor Sunderland. Ook Lutsharel Geertruida kwam in het nieuws, nadat de wedstrijd tijdelijk werd stilgelegd vanwege racistische uitlatingen richting de verdediger.

Noodzakelijke operatie

Newcastle maakte maandag bekend dat de operatie aan het gezicht van Botman succesvol is verlopen. De centrale verdediger werd in de tweede helft van het duel gewisseld volgens het protocol voor het hoofdblessures, nadat hij in een duel betrokken was geraakt. Uit onderzoek bleek dat er sprake was van een gezichtsbreuk, waardoor ingrijpen noodzakelijk was.

De club verwacht dat Botman in de laatste weken van het seizoen weer kan aansluiten bij de selectie. Daarmee dreigt de Nederlander een belangrijk deel van de slotfase van de Premier League te missen. Newcastle speelt na de interlandperiode pas op 12 april weer een competitiewedstrijd, uit tegen Crystal Palace. De verwachting is dat Botman dat duel en mogelijk ook de daaropvolgende wedstrijd tegen Bournemouth nog moet laten schieten.

Nieuw blessureleed

Voor Botman is het opnieuw een tegenvaller na eerdere zware blessureproblemen. In maart 2024 liep de verdediger een ernstige kruisbandblessure op, waarvoor hij onder het mes moest. Die kwetsuur hield hem maanden aan de kant en zorgde ervoor dat hij onder meer het EK moest missen. De afgelopen periode had Botman zich juist weer teruggewerkt naar een basisplaats en begon hij opnieuw ritme op te doen.

De nieuwe blessure onderbreekt die opmars opnieuw. Newcastle hoopt dat de Nederlander in de slotfase van het seizoen weer inzetbaar is, wanneer belangrijke duels op het programma staan tegen onder meer Arsenal, Brighton en West Ham. De club sprak in een verklaring de hoop uit dat Botman snel volledig herstelt.