In Nederland staat de altijd beladen Klassieker op het programma. Tegelijkertijd stond er in Engeland ook een burenruzie op het programma, die beslist werd door Brian Brobbey. De wedstrijd tussen Newcastle United en Sunderland werd echter overschaduwd door rellende supporters.

Brobbey kroonde zich zondag tot dé held van Sunderland. De Nederlandse spits, die afgelopen vrijdag nog werd opgeroepen voor Oranje, scoorde in de 92e minuut de winnende treffer in een van de meest belanden wedstrijden in Engeland. Zijn Sunderland won daardoor met 1-2 van regiogenoot Newcastle United. Na de goal van de oud-Ajacied, een simpele intikker na een rebound, werd het ijzig stil in St. James park. Tijdens het juichen trok de Brobbey in alle feestvreugde zijn shirt uit.

Politieblunder en dramatische strijd om leven

Voorafgaand aan het duel ging het nog helemaal mis tussen de beide supporters groepen. Ondanks de verhoogde politieaanwezigheid rondom St. James' Park, slaagden de autoriteiten er niet in om een directe confrontatie tussen twee supportersgroepen te voorkomen.

Volgens ooggetuigen ontstond het incident toen een kleinere groep Sunderland-supporters wist te ontsnappen aan de politiebegeleiding, waarna een woeste confrontatie volgde met een grotere groep Newcastle-fans. De Engelse krant Daily Mail meldt dramatische details vanaf de plek des onheils en beweert dat één persoon in kritieke toestand verkeerde en door artsen moest worden gereanimeerd voordat hij met spoed naar het ziekenhuis werd vervoerd.

De vijandigheid zette zich voort bij de aankomst van de teams in het stadion. Thuissupporters bekogelden de spelersbus van Sunderland, terwijl de bezoekende fans op identieke wijze het voertuig met de Newcastle-spelers ontvingen. Ter herinnering: het eerste duel van dit seizoen tussen de grote rivalen, gespeeld in het Stadium of Light, werd gewonnen door Sunderland.

Meer Nederlanders

In de Tyne–Wear derby stonden naast Brobbey meerdere Nederlanders aan de aftrap. Ook Lutsharel Geertruida en Sven Botman begonnen de wedstrijd, die uiteindelijk in 1-2 eindigde. In extremis werd een 2-1 van Newcastle United nog afgekeurd door de VAR.