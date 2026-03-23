Twee spelers van Brentford hebben zich in de nacht van zaterdag op zondag van hun moedigste kant laten zien. De voetballers grepen in bij een vermoedelijk racistische aanval op straat in Londen en raakten daarbij zelf gewond, kort na het Premier League-duel met Leeds United.

Volgens de Daily Mail gaat het om twee anonieme basisspelers van Brentford die op eigen gelegenheid terugkeerden van de uitwedstrijd tegen Leeds. Rond 02.00 uur ’s nachts zagen zij hoe een man werd aangevallen. Zoals ook The Telegraph meldt, zou het incident een racistische achtergrond hebben gehad. De spelers besloten in te grijpen en bleven samen met het slachtoffer wachten tot de politie arriveerde.

Spelers onder het bloed

Het ingrijpen bleef niet zonder gevolgen. Getuigen verklaarden dat de Brentford-voetballers er na de confrontatie gehavend uitzagen en zelfs onder het bloed zaten. Ondanks de schrikbarende beelden hoefden zij geen medische hulp te krijgen. Later werd bevestigd dat beide spelers naar omstandigheden in orde waren.

Een woordvoerder van de plaatselijke politie bevestigde dat agenten in de nacht van zaterdag op zondag werden opgeroepen. "De politie ontving rond 02.00 uur een melding van een aanval in Londen. Agenten spraken met het slachtoffer. Het onderzoek loopt en er zijn tot nu toe geen arrestaties verricht", luidde de verklaring. Brentford zelf weigerde inhoudelijk commentaar te geven op het incident.

Het bizarre voorval vond plaats vlak voor de interlandperiode, waarin meerdere spelers van Brentford zich bij hun nationale teams melden. De betrokken spelers hadden van de club toestemming om hun terugreis vanuit Leeds zelf te regelen.

Racisme opnieuw onderwerp van gesprek

Het incident rond de Brentford-spelers staat niet op zichzelf. Racisme blijft een hardnekkig probleem binnen het Engelse voetbal, ook in en rond de stadions. Zo werd afgelopen weekend nog een beladen Premier League-derby tijdelijk stilgelegd nadat er signalen waren dat een speler racistisch werd bejegend.

Het ging daarbij om Oranje-international Lutsharel Geertruida, die volgens officiële communicatie van de Premier League het doelwit was van discriminerende uitlatingen. De competitie benadrukte na afloop dat het incident grondig wordt onderzocht en sprak opnieuw duidelijke steun uit aan de speler.

Sportief gezien blijft Brentford met oud-Ajacied Jordan Henderson ondertussen goed presteren in de Premier League. Na het doelpuntloze gelijkspel tegen Leeds staat de ploeg op de zevende plaats en blijft het volop meedoen in de strijd om Europees voetbal. Het team van coach Kit Andrews heeft slechts twee punten minder dan nummer zes Chelsea en staat op gelijke hoogte met Everton.