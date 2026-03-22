Twee Nederlandse internationals speelden zondagmiddag een hoofdrol in de wedstrijd tussen Newcastle United en Sunderland. Waar Brian Brobbey de winnende goal scoorde, beleefde zijn teamgenoot Lutsharel Geertruida een minder fijne middag.

De Tyne–Wear derby tussen streekgenoten Newcastle United en Sunderland geldt als een van de meest beladen voetbalwedstrijden van Engeland. Brobbey, die afgelopen vrijdag door bondscoach Ronald Koeman nog werd geselecteerd voor het Nederlands elftal, besliste de wedstrijd door zijn winnende goal in de 92e minuut. De wedstrijd eindigde in 1-2 voor Sunderland.

Echter werd de wedstrijd voorafgaand al ontsierd door rellen met de supporters. Zo gingen fans van beide teams met elkaar op de vuist, moest de politie ingrijpen, werden er spelersbussen bekogeld en moest er zelfs een fan gereanimeerd worden door hulpdiensten.

'Oranje-international slachtoffer van racisme'

Helaas ging het tijdens de wedstrijd zelf ook mis. In de tweede helft van de beladen derby werd de wedstrijd tijdelijk stilgelegd omdat er signalen waren dat er een speler van Sunderland racistisch werd bejegend. Het slachtoffer in kwestie was Oranje-international Geertruida, zo meldt het Premier league Match Center op X na de wedstrijd.

"Dit is in lijn met het antidiscriminatieprotocol van de Premier League op het veld. Het incident in St James' Park zal nu grondig worden onderzocht", zo schrijft de competitie in een verklaring. "We betuigen onze volledige steun aan de speler en beide clubs. Racisme heeft geen plaats in onze sport, of waar dan ook in de samenleving. We zullen blijven samenwerken met belanghebbenden en autoriteiten om ervoor te zorgen dat onze stadions een inclusieve en gastvrije omgeving zijn voor iedereen."

Geertruida, die afgelopen zomer de overstap maakte naar Engeland vanuit RB Leipzig, heeft zelf nog niet gereageerd op de situatie. De oud-Feyenoorder is niet opgeroepen voor de komende interlandperiode voor Oranje. In totaal speelde de verdediger negentien interlands.