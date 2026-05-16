Xabi Alonso wordt volgend seizoen de nieuwe trainer van Chelsea, dat melden transferjournalist Fabrizio Romano en verschillende Engelse media. Alonso ging afgelopen seizoen als trainer aan de slag bij Real Madrid, maar vetrok daar afgelopen januari en zit sindsdien zonder club.

De 44-jarige oefenmeester, die de absolute topkandidaat was voor de Londenaren, reisde vorige week in het geheim naar Londen voor een ontmoeting met de clubleiding, zo meldt The Athletic. Tijdens dit bezoek stemde Alonso officieel in met het sportieve project en legt momenteel de laatste hand aan een contract voor de komende vier seizoenen. Hij wordt de opvolger van de ontslagen Liam Rosenior.

Alonso was volgens het Engelse mediaum niet alleen de eerste keuze van Chelsea, maar wilde zelf ook dolgraag naar Stamford Bridge om deze uitdaging in de Premier League aan te gaan. Dat zorgde voor een snelle en positieve afronding van de gesprekken. Verwacht wordt dat de aanstelling van de nieuwe trainer eerdaags officieel wordt aangekondigd door The Blues, waar onder anderen voormalig Ajacied Jorrel Hato speelt.

Trainersloopbaan Alonso

De Spanjaard wordt gezien als de sleutelfiguur die de clubleiding zocht om stabiliteit te brengen, het jonge team te ontwikkelen en Chelsea weer consistent op koers te brengen voor nationale en Europese titels. Alonso baarde in het seizoen 2023/2024 opzien in de Bundesliga door Bayer Leverkusen voor het eerst in de geschiedenis naar de Duitse titel te leiden.

Dat zorgde voor interesse van Real Madrid, waar hij afgelopen seizoen aan de slag ging. Hoewel zijn start bij de Madrilenen voortvarend verliep door De Koninklijke aan tien zeges te helpen in elf competitieduels, vertrok Alonso al na een half jaar na zijn komst. Mindere resultaten en onenigheid met een aantal spelers kostten hem uiteindelijk de kop bij de Spaanse grootmacht.

