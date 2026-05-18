Nu het WK toch echt op het punt staat om te beginnen, gaan de zorgen uit naar de internationals van het Nederlands elftal die er nog altijd niet bij zijn. Onder hen is ook Jurriën Timber, die al tijden geblesseerd is. Bondscoach Ronald Koeman stelt dat het er "niet rooskleurig uitziet".

Jurriën Timber staat al sinds halverwege maart langs de kant. De snelle verdediger kampt nog altijd met een vervelende liesblessure, waardoor hij dus al tijden niet meer in actie kwam voor zijn club Arsenal. Maar waar Timber zelf nog hoop heeft bij de Champions League-finale aanwezig te zijn, en vervolgens door te reizen naar de Verenigde Staten, is bondscoach Ronald Koeman een stuk minder positief gesteld.

'Ziet er niet rooskleurig uit'

De 24-jarige Timber heeft zijn vizier volle bak gericht op zaterdag 30 mei. Dan neemt Arsenal het in de finale van de Champions League op tegen titelverdediger Paris Saint-Germain in de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Slechts twee weken daarna neemt het Nederlands elftal het al op tegen Japan, waardoor de tijd nu toch echt begint te dringen voor de verdediger. Koeman vreest dan ook het ergste.

"Jurriën loopt hier al een hele tijd mee. Het is op en af gegaan. Hij is nu weer aan het optrainen om te kijken of hij de Champions League-finale kan halen en of hij beschikbaar is voor het WK", meent Koeman in het programma Rondo van Ziggo Sport. Toch lijkt hij rekening te houden met het slechtste scenario. "Het ziet er op dit moment niet rooskleurig uit."

Tijd begint te dringen

Timber was juist bezig aan een buitengewoon sterk seizoen in Noord-Londen, en maakt nog kans op twee prijzen. Aan het begin van de jaargang werkte hij zich snel op tot onbetwiste basisspeler, vooral als back maar ook enkele keren als centrale verdediger. Daardoor leek hij ook kans te maken op een felbegeerde basisplaats in het hart van de verdediging, naast aanvoerder Virgil van Dijk.

Aangezien Koeman alleen spelers selecteert die wedstrijdfit zijn, lijkt de kans inmiddels dus zeer klein dat Timber daartoe behoort. Als hij alleen in actie komt in de finale van het miljardenbal, heeft hij immers niet genoeg wedstrijdritme opgedaan. De wedstrijd van maandag tegen Burnley komt sowieso nog te vroeg. Net als, naar alle waarschijnlijkheid, de allesbeslissende wedstrijd in de strijd om de titel in de Premier League tegen Crystal Palace.

