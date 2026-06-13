Danny Makkelie had een primeur te pakken in zijn eerste duel op het WK voetbal in de Verenigde Staten. Voor het eerst sinds de nieuwe regelgeving greep de VAR in bij een verkeerd gegeven gele kaart. Hoewel de regel vrij duidelijk is, zorgde dit tóch voor discussie. "Dan vind ik dat je op tijd moet ingrijpen."

Het was een bijzonder moment op het WK. De Amerikaanse verdediger Tim Bream zette een tackle in op een speler van Paraguay. Miguel Almíron ging daarbij gewillig naar de grond en bezorgde de Amerikaanse overtreder de gele kaart. Maar wat bleek: de Paraguayaan maakte een fopduik waarna de VAR op de lijn kwam en Makkelie naar het scherm haalde.

Historisch moment Danny Makkelie

Daar moest de Nederlander zijn beslissing bijstellen. "De VAR maakte daarbij direct gebruik van de nieuwe regelementen", legt Oranje-watcher Rick Kraaijeveld uit. Maar, vindt presentator Damian Vlottes: "Het is wel apart van de VAR toch? Er stond Mistaken identity maar het was gewoon een foute beoordeling."

Dan grijpt Boussaboun in: "Ik vind het wel echt een heel goede regel. Als je echt af wil komen van al dat duiken en rollen dan is dit de enige manier om zulke fopduiken te straffen. Ik zie soms dingen gebeuren waar ik me echt voor zou schamen", benoemt hij. Daar is Robert Maaskant het volmondig mee eens. "Ik denk dat het goed is dat de VAR meer te doen krijgt."

Nieuwe regels op WK

De nieuwe regels die sinds dit seizoen gelden, leggen meer invloed bij de VAR. Zo mag hij een foutief beoordeelde doeltrap omtoveren tot een hoekschop en mag hij dus ook bij gele kaarten ingrijpen. Wat wel opvallend was in de situatie met Makkelie: het spel was al hervat en daarna floot Makkelie pas voor de VAR-ingreep.

Voor Maaskant is dat niet zo'n probleem. "Ik vind: als het verkeerd is, dan is het verkeerd en dan moet je ingrijpen. Maar dat moet wel binnen een bepaalde tijd." Bij hoekschoppen is dat al het geval, weet Kraaijeveld. "Daar mogen ze alleen ingrijpen wanneer ze tijdig zien of het wel of geen hoekschop is. Anders is het moment voorbij."

VAR-systeem

Dat doet Maaskant vervolgens weer denken aan de begintijd van het VAR-systeem in Nederland. "Er was toentertijd afgesproken dat als er een penalty was, de VAR niet meer mocht terugkomen op de situatie als het spel al hervat was. Dus dan vertelden wij de spelers dat als er een vrije trap of inworp was, ze als de bliksem die bal weer in het spel moesten gooien want dan was het moment in ieder geval weg." Dat geldt in het geval van de mistaken identity dus niet. De scheidsrechter mag gewoon later op het moment terugkomen.

Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast

In de nieuwe aflevering van de dagelijkse Sportnieuws.nl WK voetbalpodcast bespreken Robert Maaskant en Ali Boussaboun het optreden van Danny Makkelie bij de openingswedstrijd van Amerika. Er waren nog meer Nederlandse tinten bij die wedstrijd die niet onbesproken mogen blijven. Verder kwam ook de bijzondere uitspraak van de burgemeester van New York voorbij. Hij weet zeker dat Nederland snel sneuvelt en Marokko ver komt, die uitspraak zorgt voor veel discussie aan tafel.

Verder wordt er vooruitgeblikt op de eerste wedstrijd van Marokko tegen Brazilië en worden de prestaties van Cody Gakpo bij Oranje onder de loep genomen. Zou hij op termijn topscorer aller tijden kunnen worden? Dat en nog veel meer hoor jij vanaf 7.30 uur in jouw favoriete podcastapp.

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