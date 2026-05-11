Bijna een jaar na het tragische overlijden van Diogo Jota en zijn broer André Silva heeft Liverpool beelden vrijgegeven van het permanente gedenkteken dat bij Anfield wordt geplaatst. Het kunstwerk 'Forever 20' iis een blijvend eerbetoon aan de twee broers die afgelopen juli om het leven kwamen bij een verkeersongeval in Spanje.

Jota en zijn broer kwamen tragisch om het leven toen de Portugese aanvaller op weg was naar Liverpool voor de voorbereiding op het nieuwe seizoen, slechts enkele dagen nadat hij was getrouwd met zijn grote liefde Rute Cardoso. In de dagen na zijn overlijden veranderde Anfield in een ze van bloemen, sjaals en andere eerbetonen. Liverpool besloot het rugnummer 20 nooit meer uit te geven en fans zingen zijn naam nog altijd in de twintigste minuut van iedere wedstrijd.

'Forever 20'

Het gedenkteken draagt de naam 'Forever 20' en viert, aldus de club, "hun levens, de band die hen verbond en de genegenheid getoond door familie, teamgenoten en fans wereldwijd." Het middelpunt van het kunstwerk is een hartsculptuur, een verwijzing naar Jota's iconische manier van juichen na een doelpunt. Vanuit verschillende hoeken onthult het sculptuur bovendien de rugnummers 20 en 30, die de broers op hun shirts droegen.

Het gedenkteken komt te staan op de plek buiten Anfield waar fans na de tragedie duizenden eerbetonen achterlieten. In de stenen sokkel is een inscriptie aangebracht ter nagedachtenis aan de twee broers. Bijzonder is dat veel van de fysieke eerbetonen die fans destijds achterlieten via een recyclingproces zijn verwerkt in de sokkel zelf, zodat de gedeelde emoties een blijvend onderdeel worden van het monument.

Naast voetbalreferenties bevat het gedenkteken ook persoonlijke details die het leven van Jota buiten het veld weerspiegelen. Zo rust er een gamecontroller op de sokkel, een verwijzing naar zijn grote liefde voor met name EA Sport FC (voorheen FIFA) en zijn rol als eigenaar van een e-sportsteam. Ook de songtekst van het lied dat fans hem hebben opgedragen en nog altijd zingen in de twintigste minuut is in het monument opgenomen. De exacte datum van de officiële onthulling is nog niet bekendgemaakt.

Een zwaar jaar voor Liverpool

Het gedenkteken markeert een pijnlijk hoofdstuk voor Liverpool. De club verloor afgelopen zomer niet alleen een geliefde speler, maar ook een mens die diep in de harten van supporters en ploeggenoten was gesloten.

Sportief gezien verloopt het seizoen ook verre van vlekkeloos. Zaterdag werd het opnieuw pijnlijk duidelijk toen Liverpool in eigen huis niet verder kwam dan een 1-1 gelijkspel tegen Chelsea, waardoor de kritiek op manager Arne Slot verder toeneemt. Ondanks alles is de club wel verzekerd van Champions League-voetbal volgend seizoen, maar het gemis van Jota is groot.

