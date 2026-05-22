Topvoetballer Luuk de Jong heeft een besluit genomen over zijn toekomst. Hij vertrekt bij FC Porto, waarmee hij dit jaar kampioen werd. De 35-jarige weet nog niet of dat het einde van zijn carrière betekent.

De spits is nog herstellende van een kruisbandblessure en vond het niet gepast om zijn contract bij de Portugese topclub te verlengen, al werd hem wel die mogelijkheid geboden. "Voor ik aan een rentree kan gaan denken, is het eind augustus. Dus heb ik tegen de club gezegd: ‘In deze situatie ga ik geen nieuw contract aan. Dat voelt niet juist. Niet naar mezelf toe en ook niet naar jullie’”, zegt hij in gesprek met het AD.

Er is ook een kans dat zijn vertrek bij Porto het einde van zijn voetbalcarrière betekent. "Ja, dat is ook een mogelijkheid. Ik laat de komende maanden alles open”, zegt hij. Maar een terugkeer naar de Eredivisie sluit hij wel uit. "Daar kan ik duidelijk over zijn: in Nederland voetbal ik maar voor één club, PSV. En in Eindhoven heb ik het mooi afgesloten. Het is mijn club, maar een rentree als speler bij PSV is niet meer aan de orde."

Bewogen jaar

Na het afgelopen seizoen wilde De Jong nog een keer een buitenlands avontuur meemaken. In Portugal kende hij naast het dieptepunt van zijn blessure ook een hoogtepunt. In een video voor de club blikt hij terug op het kampioensfeest in Porto. Dat was erg bijzonder voor hem.

"Nu ik ouder ben, denk ik meer aan wat het voor de fans betekent. Als je jong bent geniet je van het moment en ben je aan het feesten. Maar nu zie je ook: dat is waarom de sport zo groot is. Dat zo veel mensen ervan houden en hun hele leven eraan wijden", zegt hij. "Ik ben als voetballer gewoon een passagier, maar voor fans is de club voor het leven."

Hoewel hij het grootste deel van het seizoen heeft gemist, kijkt hij positief terug. "Als je zo'n langdurige blessure hebt, verwacht je niet zoveel liefde van de fans." De positieve reacties hebben hem geraakt. "Het was een zwaar jaar, maar die liefde is heel speciaal."

