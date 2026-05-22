Glenn Helder zag ‘zijn’ Arsenal afgelopen week kampioen worden van Engeland voor het eerst in 22 jaar. Maar het sprookje van de Londense club kan nog mooier worden als ze op 30 mei ook de titel pakken in de Champions League. Hoewel het seizoen voor de ex-speler al geslaagd is, hoopt Helder op die gigantische bekroning. “Ik ben gewoon écht trots dat ik bij zo’n club heb gespeeld.”

Heel Noord-Londen stond op zijn kop dinsdagmorgen. Arsenal was zonder zelf te spelen kampioen geworden van Engeland. Maar ook in Nederland was het groot feest. Glenn Helder, oud-speler van The Gunners, was apetrots op de ploeg van Mikel Arteta. “Het is gewoon zo super gaaf dat Arsenal eindelijk weer een prijs pakt. Arsenal, maar ook Arteta, verdiende dat”, vindt hij.

Wachten wordt beloond

Arsenal moest jarenlang wachten op een prijs. Sinds het vertrek van Arsène Wenger wilde het maar niet lukken kampioen te worden. Ze waren jaren succesvol onder Wenger en dan zie je hoe moeilijk het is om hem op te volgen”, legt Helder uit. “Arteta heeft kunnen meekijken in de keuken van grote trainers en op eigen benen werd hij geloofd en geroemd door zijn denkwijze en manier van voetballen. Tóch ging het steeds mis”, weet Helder.

“Nu is al het wachten dan eindelijk beloond en is ook Arsenal beloond voor de manier van spelen. Je wordt niet zomaar kampioen van Engeland, hè. Dan ben ik écht trots dat ik bij deze club heb gespeeld.”

Feest in de stad

De beelden uit de stad waren magisch: de spelers kwamen om 5.00 uur in de morgen bij het stadion aan en gingen nog met de overgebleven nachtbrakers op de foto. Het was misschien nog wel mooier om het zo te vieren dan na een wedstrijd. Ook Helder kon de beelden wel waarderen. “Natuurlijk maakt het niet uit dat ze niet gespeeld hebben. Kampioen is kampioen. Het is leuker als je het na een wedstrijd wint, maar het was zo belangrijk dat je weer een prijs wint. Dan maken alle details niet meer uit. Dit was toch ook gaaf? Iedereen ging gewoon lekker de straat op”, lacht Helder.

De oud-international ziet de grote invloed van Arteta op dit kampioenschap. De Spanjaard is vaak voor gek gezet met zijn bijzondere benadering en innovatieve ideeën, maar haalt nu toch zijn gelijk. “Hij heeft echt een team gemaakt van deze groep. Ze werken allemaal zo hard voor elkaar en proberen elkaar beter te maken. Je ziet dat als ze voor de goal komen: ze gunnen elkaar alles. Dat is echt de hand van Arteta”, legt Helder uit. “Je hebt geen slechte teams meer in de Premier League dus je moet in alle aspecten van het spel goed zijn. Alleen al daarvoor verdient Arteta een compliment, dat hij in zo’n competitie kampioen wordt.”

Het voelt heerlijk voor Helder dat Arsenal eindelijk van de vloek verlost is. De club uit Noord-Londen stond erom bekend een goed seizoen te draaien maar telkens toch de titel te verspelen. Die vlieger gaat nu niet meer op. “Die vreugde gaat nog een hele tijd blijven. Ook al wilde je niet aan de vorige seizoenen denken, iedereen herinnerde je eraan. Dat is nu allemaal van tafel geveegd”, juicht Helder bijna. “Ze zijn nu eindelijk bevrijd van het fabeltje.”

Jurriën Timber

Een belangrijke speler in de ploeg van Arteta is Nederlander Jurriën Timber. Over zijn bijdrage dit seizoen is Helder kort maar krachtig: “Dat is écht een gave speler. Dat is zo’n geweldenaar. Ik had al een zwak voor de familie Timber, want dat zijn echte rasvoetballers die altijd op hun pootjes terecht komen. Ik zeg altijd: je hebt leiders met de band om de arm en leiders met hun voeten. Timber is een van die laatste spelers bij Arsenal.”

Hoewel hij al even geblesseerd is, kan het zomaar zijn dat hij straks wel fit genoeg is voor een mogelijke kers op de taart van Arsenal: de Champions League-finale. “Daar kijk ik enorm naar uit. Arsenal is de underdog omdat iedereen denkt dat Paris Saint-Germain onverslaanbaar is. Op papier is dat misschien ook zo, maar Arsenal is ook gewoon kampioen. Als ik tegenover Lionel Messi zou staan, zou hij tien van de tien keer winnen. Maar Messi moet dan wel alles geven. Dat is ook bij Arsenal zo. Paris moet het ook nog maar laten zien.”

Champions League-droom

Wat de uitslag van de Champions League dan ook zal zijn, Helder is zeer tevreden over dit seizoen. “Het is al geslaagd”, verzekert hij. “Maar dat zou echt te gek zijn; twee grote prijzen in één jaar. Ze zijn kampioen van Engeland, dan is het al op en top geslaagd. Maar nu hè. Nu kan je zo’n glans op je jaar zetten: Arsenal dat de Premier League en de Champions League wint. Daar gaan ze vol voor”, besluit hij strijdlustig.

