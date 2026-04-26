Inter had zondag de kans om officieus kampioen van Italië te worden, maar beging op bezoek bij Torino een zeldzame misstap. Daardoor ruiken concurrenten AC Milan en Napoli nog kansen om voor een sensationeel einde van de Serie A te zorgen.

Inter zat op rozen op bezoek in Turijn. De blauwzwarten uit Milaan kwamen via Marcus Thuram en Yann Bisseck op een comfortabele 2-0 voorsprong en leek daarmee de champagne koud te kunnen zetten. Virtueel was de voorsprong toen namelijk twaalf punten op de nummers twee en drie, met nog vier duels te gaan. Echter zit de Serie A anders in elkaar dan andere topcompetities in Europa.

Denzel Dumfries en Stefan de Vrij

Niet het doelsaldo, maar onderling resultaat is doorslaggevend bij een gelijke stand. Inter mag dan tachtig goals gescoord hebben, veel meer dan naaste belagers Napoli (52) en AC Milan (48), maar dat is aan het eind van het seizoen niks waard als een óf beide clubs op hetzelfde aantal punten eindigt. De ploeg van de Nederlanders Denzel Dumfries en Stefan de Vrij is namelijk op onderling resultaat de nummer drie van de concurrentie.

Onderling resultaat

Napoli heeft een beter onderling resultaat dan de beide clubs uit Milaan en AC Milan weer beter dan aartsrivaal Inter. Bij een gelijke stand zou Napoli kampioen worden, voor Milan en Inter. Maar er zijn dus nog vier duels te gaan voor de Oranje-internationals. Tegen Torino bleef De Vrij de gehele wedstrijd op de bank en Dumfries viel pas tien minuten voor tijd in.

Record voor Dimarco

Federico Dimarco (foto) vertolkte een hoofdrol bij Inter tegen Torino. Hij gaf de assists voor de 0-1 van Marcus Thuram en de 0-2 van Yann Bisseck. Met zijn seizoenstotaal van zeventien assists zette Dimarco een record in de Serie A neer. Inter leidde na een uur met 2-0, maar Torino begon aan te dringen. Giovanni Simeone bracht met de aansluitingstreffer de spanning terug; vervolgens benutte Nikola Vlasic een makkelijk toegekende strafschop.

Eerstvolgende kans

Zondag speelt Inter thuis tegen Parma en vervolgens wachten nog duels met Lazio (uit), Hellas Verona (thuis) en Bologna (thuis). De kans is dus groot dat het niet op punten gaat aankomen in een mogelijk sensationeel einde van het seizoen. Zeker ook omdat concurrenten Napoli (uit bij voor Europees voetbal strijdend Como) en Milan (tegen Juventus en Atalanta) een op papier lastiger programma hebben.