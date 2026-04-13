Denzel Dumfries voelde zich zondag eindelijk weer eens echt topvoetballer. De Oranje-international kampte lange tijd met een hardnekkige blessure, maar is inmiddels weer topfit. Bovendien was hij ook nog eens de gevierde man bij zijn ploeg Inter met twee doelpunten. In een openhartig interview spreekt hij zich uit over de lastige tijd die hij heeft gehad.

Dumfries speelde de gehele wedstrijd mee bij Internazionale in het mooie stadion aan het water in Como en was bovendien erg belangrijk. Met twee doelpunten had de international van het Nederlands elftal bovendien een groot aandeel in de nipte overwinning van zijn ploeg: 4-3. Het voelt in ieder geval weer goed voor de rappe rechtsback om eindelijk weer het verschil te kunnen maken óp het voetbalveld.

'Lastige periode'

Na afloop van het duel sprak de 29-jarige Dumfries over de lastige periode waarin hij slechts kon toekijken vanaf de zijlijn. "Het was erg lastig voor me. Ik lag er vier maanden uit. Maar nu voel ik me weer enorm krachtig en ik ben blij dat ik weer terug ben na een moeilijke periode", begint Dumfries in gesprek met Sky Sports Italia.

Inmiddels staat de Oranje-international al weer een maand op het veld, maar scoren deed hij tot zondag nog niet. Bovendien werd Dumfries ook nog eens verkozen tot Man of the Match. Wel had Inter behoorlijk veel moeite met Como, maar het waren de treffers van de Rotterdammer die zijn ploeg eerst op voorsprong zette en vervolgens deed uitlopen. "Het was niet gemakkelijk om terug te komen, maar we hebben het gedaan."

'Nog niet beslist'

De overwinning is bovendien erg belangrijk voor koploper Inter, waar naast Dumfries ook nog altijd international Stefan de Vrij onder contract staat. De ploeg onder leiding van oud-Ajacied Christian Chivu heeft negen punten voorsprong op concurrent Napoli, met nog zes duels te gaan. Toch tempert Dumfries de verwachting op dit moment. "Dit is een geweldige overwinning, ik ben blij. Maar de titelstrijd is nog niet beslist. We moeten nog meer wedstrijden winnen", besluit hij enigszins politiek correct.

Inter is nog op twee fronten actief, zowel in de strijd om het kampioenschap als in de beker. Ook het programma van de Italiaanse grootmacht is relatief makkelijk, waardoor de kans op een nieuw kampioenschap groot is. Het zou voor de 29-jarige Dumfries zijn twee kampioenstitel in Italië zijn. Op Instagram spreekt hij van een 'grote overwinning'.