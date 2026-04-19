Bayern München kan zich zondag definitief kronen tot landskampioen in de Bundesliga tegen VfB Stuttgart. De Duitse grootmacht heeft aan een gelijkspel genoeg voor de landstitel. Een groep uitsupporters probeerden de feeststemming in München echter flink te verstieren door plotseling op de thuissupporters af te stormen.

Het incident vond plaats nabij het stadion, bij een van de verzamelpunten van de thuisfans. Een groep Stuttgart-supporters, die uit een metrostation kwam, stormde plotseling op de thuissupporters af. Honderden politieagenten moesten volgens Bild ingrijpen en gebruikten wapenstokken en traangas om de situatie onder controle te krijgen. Het is vooralsnog onduidelijk of er gewonden zijn gevallen en of er aanhoudingen zijn verricht. Op X doken beelden op van het incident.

Stuttgart greift München am Südkurvenplatz an, ist jetzt aber eingekesselt. #FCBVfB pic.twitter.com/cXBMhSWh7i — Fussballmafia.de (@fussballmafiade) April 19, 2026

Eén punt is voldoende

Om 17:30 uur zal er worden afgetrapt in de Allianz Arena. Verwacht wordt dat verschillende supporters niet op tijd in het stadion zullen zijn na de rellen voorafgaand aan het duel. Het team van Vincent Kompany heeft slechts één punt nodig om landskampioen te worden. Dat komt doordat Borussia Dortmund zaterdag met 1-2 verloor van Hoffenheim. Een eventuele titel zou de 35e zijn, een ongekend record in de Duitse voetbalcompetitie.

De Münchenaren jagen echter op nog twee trofeeën, want ze staan ook in de halve finales van zowel de Champions League als de DFB-Pokal. Bovendien won de ploeg voor aanvang van het seizoen al de Duitse Supercup na een finale, uitgerekend tegen Stuttgart (2-1).

VfB Stuttgart strijdt voor Champions League-ticket

Ook de uitploeg heeft iets om voor te strijden tegen Bayern München. VfB Stuttgart staat namelijk momenteel vierde en strijdt nog voor een ticket voor de Champions League voor volgend seizoen. Eerder dit seizoen versloeg Bayern Stuttgart al eens met een klinkende 5-0 in de competitie. Opvallend is dat Harry Kane en Michael Olise op de bank beginnen bij Bayern. Nicolas Jackson start in de spits.