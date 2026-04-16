Een opmerkelijke noodsituatie na de heerlijke kwartfinale in de Champions League tussen Bayern München en Real Madrid. Daar waren fans van de thuisploeg zó blij met het bereiken van de halve eindstrijd, dat ze er gewonden vielen. "Een paar blauwe plekken, maar geen breuken of hersenletsel", aldus een van de slachtoffers.

Fans van Bayern München hebben hun excuses aangeboden nadat meerdere fotografen woensdag door hun toedoen gewond waren geraakt bij het Champions League-duel met Real Madrid. Fotografen liepen onder meer blauwe plekken, een hoofdwond en rug- en schouderblessures op. Tegen het einde van de wedstrijd in München, die met 4-3 werd gewonnen door Bayern, stormden fans van de Duitse koploper het veld op. Daarbij klommen ze over de hekken en werden meerdere fotografen langs de zijlijn overlopen.

'Bewusteloze' fotograaf

Reuters-fotograaf Kai Pfaffenbach vroeg zich op sociale media af hoe dit bij een voetbalwedstrijd kon gebeuren en plaatste daarbij een foto van een medisch rapport waarin staat dat hij "bewusteloos" was geraakt. "Voor degenen die het vragen: ik ben in orde. Een paar blauwe plekken, maar geen breuken of hersenletsel", voegde hij daaraan toe.

Bayern verzekerde zich met de overwinning van een plek in de halve finale van de Champions League. De club heeft contact gehad met de gewonde fotografen en de supporters. De Europese voetbalbond UEFA zegt op de hoogte te zijn van het incident, maar meldt niet of er ook een onderzoek wordt ingesteld.

Woest Real Madrid

Bayern boog in eigen huis in de laatste minuten een 2-3 achterstand om in een 4-3 overwinning. Daar had het een rode kaart van Eduardo Camavinga van Real Madrid voor nodig. De Fransman kreeg zijn tweede gele nadat hij de bal te lang bij zich hield na het weggeven van een vrije trap.

"We zijn boos, echt heel boos en heel teleurgesteld", zei trainer Alvaro Arbeloa tegen TNT Sports over het moment dat de Franse invaller na tijdrekken zijn tweede gele kaart kreeg nadat hij een overtreding had gemaakt op Harry Kane. "Het is ongelooflijk dat je een speler wegstuurt voor zo'n actie in deze wedstrijd."

Arbeloa vond dat de arbiter de wedstrijd daarmee te veel beïnvloedde. "Ik denk dat hij zich niet realiseerde dat Camavinga al geel had en het daarom deed. Maar hij verpest een wedstrijd die prachtig was, met een fantastisch niveau. Daar stopte de wedstrijd."