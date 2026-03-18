Arne Slot floreerde in zijn eerste seizoen bij Liverpool. De Nederlandse oefenmeester werd kampioen en de verwachtingen waren hooggespannen voor dit voetbaljaar. Toch komt Liverpool totaal niet uit de verf. Dat heeft volgens René van der Gijp een reden.

Liverpool voetbalde in Slots debuutjaar geweldig en was in april al kampioen. In de zomer werd er flink versterkt met onder anderen Florian Wirtz, Hugo Ekitiké en Alexander Isak. Toch zijn The Reds op een teleurstellende vijfde plek terug te vinden in de Premier League en zit titelprolongatie er niet in.

Van der Gijp verwacht niet dat Slot bij de beste vier in de Premier League eindigt. "Hij gaat geen Champions League halen", zegt de oud-voetballer in de podcast KieftJansenEgmondGijp.

Verkoop Luis Díaz

Volgens Van der Gijp heeft Slot er niet slim aan gedaan om Luis Díaz aan Bayern München te verkopen. "Dat valt me tegen van hem, omdat ik hem hoog schat qua kennis. Hij is goed daar, die is aan een geweldig seizoen bezig", vertelt Gijp over de man van 21 doelpunten en 17 assists. "Eigenlijk was Gakpo zijn stand-in."

Wim Kieft haakt vervolgens in door te stellen dat Liverpool ook Darwin Núñez niet had moeten verkopen. Daar is Van der Gijp het mee eens. "Hij speelde niet altijd, maar als hij erin kwam dan gebeurde er wel altijd wat", aldus Van der Gijp. "Slot wil natuurlijk het hele elftal naar zijn hand zetten met Wirtz en Ekitiké", denkt Kieft.

Champions League

Woensdag komt Slot weer in actie met Liverpool. Dan moet zijn ploeg een 1-0 achterstand repareren in de achtste finales van de Champions League tegen Galatasaray. "Het wordt lastig, want we hebben dit seizoen twee keer tegen ze gespeeld en beide keren verloren", zei Slot op een persconferentie. "Het goede nieuws is dat dit de eerste thuiswedstrijd tegen ze is en dat we de steun van onze fans hebben, die er morgen weer zullen zijn. Ze zijn er altijd voor ons geweest en zullen er voor deze club altijd blijven."