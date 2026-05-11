De toekomst van Arne Slot bij Liverpool hangt aan een zijden draadje. Terwijl de Nederlander zaterdag nog machteloos moest toezien hoe de Engelse kampioen in eigen huis niet wist te winnen van Chelsea, heeft de clubleiding achter de schermen al contact gezocht met Real Madrid over een mogelijke opvolger.

Slot leidde Liverpool vorig seizoen nog naar het kampioenschap in de Premier League, maar dit seizoen blijven de resultaten ver achter bij de verwachtingen. Ondanks een investering van maar liefst 450 miljoen euro op de transfermarkt presteert de ploeg teleurstellend. Champions League-voetbal kan de ploeg bijna niet meer ontgaan, maar overtuigen doet Liverpool allerminst. Ook tegen Chelsea kon de titelhouder zaterdag niet verder komen dan een 1-1 gelijkspel. De druk op de Nederlander neemt met de week toe.

Liverpool doet navraag bij Real Madrid

Volgens de Spaanse sportkrant AS heeft Liverpool om die reden besloten actie te ondernemen. De clubleiding pleegde meerdere telefoontjes om de situatie rondom mogelijke kandidaten in kaart te brengenn. Een van die belletjes ging naar Real Madrid om te informeren naar Xabi Alonso, die in januari door de Spaanse grootmacht aan de kant werd gezet. De twee clubs onderhouden een goede relatie - al zorgde de transfer van Trent Alexander-Arnold vorig jaar voor wat spanning - en Liverpool wilde als het ware een 'aanbevelingsbrief' voor de Spaanse coach.

Alonso wordt al weken in verband gebracht als opvolger van Slot bij Liverpool, zijn oude club. Dat hij bij Real Madrid na slechts een halfjaar werd ontslagen, wordt vooral geweten aan het feit dat zijn ideeën niet aansloten bij de sterren in de kleedkamer, niet aan zijn kwaliteiten als trainer. Ook Chelsea heeft zich gemeld bij de Spanjaard, waardoor Liverpool niet de enige gegadigde is.

Twijfels over Arne Slot

Dat Liverpool stappen zet richting Alonso betekent niet dat Slot peer se ontslagen wordt, maar zorgeloos is de situatie zeker niet. Binnen de club heerst veel onzekerheid over de toekomst. "Degenen die de Engelse club goed kennen, erkennen de twijfels", schrijft AS.

Voor Slot geldt dus dat alle alarmbellen af moeten gaan. De twee resterende wedstrijden in de Premier League, tegen respectievelijk concurrent Aston Villa en Brentford, dient de Nederlander aan te grijpen om de clubleiding van Liverpool te overtuigen hem te behouden.

Bekritiseerde wissel

De druk op Slot nam zaterdag extra toe door een omstreden wissel die hem op veel kritiek kwam te staan. De 17-jarige publiekslieveling Rio Ngumoha, die de assist gaf bij de 1-0, werd in minuut 67 gewisseld bij een 1-1 stand. Het boegeroep in Anfield was oorverdovend. Slot legde na afloop uit dat Ngumoha last had van zijn spieren. "Hij wist niet zeker of hij door kon gaan. Zo vaak in het voetbal weten mensen niet alles. Ik ben de manager en ik moet beslissingen nemen", aldus de Nederlander.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover