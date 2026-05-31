Het ontslag van Arne Slot was hét nieuws in de voetbalwereld afgelopen zaterdag. Liverpool en de Nederlandse trainer zelf kwamen al met een statement, maar vanuit de spelersgroep bleef het stil. Tot nu.

Op zijn Instagram Story plaatst Virgil van Dijk een kort berichtje voor Slot. "We zullen nooit vergeten hoe we samen in jouw eerste seizoen de Premier League hebben gewonnen. Dankjewel trainer. Ik wens jou en je familie het allerbeste in de toekomst", zo schrijft de aanvoerder van zowel Liverpool als het Nederlands elftal.

Opvallend is dat Van Dijk de enige speler is die daags na het ontslag iets van zich laat horen op zijn sociale kanalen. Bij de rest van de selectie van Liverpool is het nog ijzig stil.

Statement Slot

Na het nieuws over zijn ontslag liet Slot al snel iets weten. "Het was een fantastische tijd samen met Liverpool, ik ben zo dankbaar dat we vorig seizoen de titel hebben kunnen winnen", liet de Nederlander weten."

De club bedankte Slot voor zijn bewezen diensten in de afgelopen twee jaar. "Dat dit een moeilijke beslissing voor ons als club was, spreekt voor zich", schrijft de directie van Liverpool op de clubsite. "De bijdrage die Arne aan Liverpool FC heeft geleverd in de tijd dat hij bij ons was, is significant, waardevol en - het allerbelangrijkste voor de supporters en voor ons - succesvol. Tegelijkertijd zijn we gezamenlijk tot de conclusie gekomen dat verandering noodzakelijk is om de club vooruit te helpen. Nogmaals, het moet benadrukt worden dat dit geen beslissing is die lichtvaardig is genomen, integendeel."

