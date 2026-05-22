Pep Guardiola gaat Manchester City na tien jaar verlaten. De coach leidde de club naar gigantische successen, maar voor de Spanjaard voelt dit als het juiste moment om een andere weg in te slaan.

Manchester City stelde Guardiola tien jaar geleden aan en sindsdien regende het prijzen in het blauwe deel van Manchester. Zo werd de club zes keer kampioen van de Premier League onder de vleugels van de Spanjaard. Daar kwamen ook drie FA Cups, vijf League Cups en het WK voor clubteams bij. Guardiola kende echter zijn hoogtepunt in 2023. Toen werd Internazionale met 1-0 verslagen in de Champions League-finale, waardoor de club voor het eerst het grootste Europese toernooi won.

Guardiola kon zijn laatste seizoen bij Manchester City echter niet afsluiten hoe hij wilde. Door het gelijkspel tegen Bournemouth afgelopen dinsdag moest zijn ploeg definitief het kampioenschap van dit seizoen aan Arsenal laten. Guardiola zal bij Man City ook altijd herinnerd worden aan het seizoen in 2018. Toen pakte hij 100 punten met de club, nog altijd een record in de Premier League. In de Engelse media wordt Guardiola zijn oud-assistent Enzo Maresca naar voren geschoven als zijn meest waarschijnlijke vervanger bij City.

Pep Guardiola to step down after incredible decade as City Manager 🩵



🔗 https://t.co/u84AZYY23t pic.twitter.com/QYTPARaprO — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

'Ik hou van jullie allemaal'

In een uitgebreide reactie op de website geeft Guardiola aan dat dit het juiste besluit was voor nu. "Niets is voor altijd. Als dat wel zo was geweest, dan was ik hier voor eeuwig gebleven. Eeuwig is het gevoel dat ik bij de mensen, de herinneringen en de liefde heb van Manchester City. Wij hebben keihard gewerkt en geleden, maar we hebben het altijd op onze manier gedaan. De spelers laten echt iets achter voor jullie, ook nu mijn periode tot een einde komt. Wees blij, ik hou van jullie allemaal", vertelt Guardiola.

"What a time we have had together." 🩵 pic.twitter.com/WpkFecBYT4 — Manchester City (@ManCity) May 22, 2026

Manchester City CEO Ferran Soriano was in zijn dankwoord zeer lovend over Guardiola. "Als er iets moeilijker is dan winnen, dan is het blijven winnen. Dat vergt enorm doorzettingsvermogen om telkens weer de kracht te vinden om elk jaar opnieuw te beginnen. Met dezelfde energie, steeds maar weer. Dat is wat Guardiola deed. Niemand had tien jaar geleden geloofd dat we hier nu met twintig prijzen zouden staan. Dat was ondenkbaar en toch is het gebeurd."

Manchester United

Waar Manchester City dus op zoek moet naar een nieuwe trainer, is dat bij stadsgenoot Manchester United juist andersom. Daar heeft de club net aangekondigd dat interim-coach Michael Carrick juist voor de groep blijft staan. De oud-middenvelder leidde de club naar de derde plaats in de Premier League en bemachtigde daarmee een Champions League-ticket. De beste notering van Man United in jaren en daar wordt Carrick dus voor beloond.

It's Carrick, you know ❤️



🇾🇪 We are delighted to announce Michael Carrick will continue as our head coach, having signed a new contract. — Manchester United (@ManUtd) May 22, 2026

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover