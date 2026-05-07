FC Barcelona staat op het punt om kampioen te worden en dat is uiteraard goed nieuws voor Frenkie de Jong. Als het zover is, kan de Oranje-international een landstitel bijschrijven op zijn erelijst én staat er een flinke bonus voor hem klaar.

Voor FC Barcelona staat zondag de Clásico op het programma. Real Madrid komt op bezoek in Catalonië en probeert het gat met de koploper te verkleinen. Lukt dat niet en pakt Barça minimaal een punt, dan kan de vlag al uit: landstitel nummer 29 ligt dan voor het grijpen voor de ploeg van De Jong.

Financiële bonus

Een landstitel levert de middenvelder een lekkere financiële bonus op. Volgens Spaanse bronnen heeft FC Barcelona een gigantisch bonuspot opzij gezet voor de selectie. In totaal zou de club zo’n 22 tot 23 miljoen euro hebben gereserveerd voor de spelersgroep.

Voor De Jong persoonlijk kan het bonusbedrag flink oplopen. Afhankelijk van het salaris en de contractafspraken ontvangen spelers een bonus die ergens tussen de 500.000 euro en 1,5 miljoen euro ligt. Niet iedereen krijgt dus hetzelfde bedrag, maar duidelijk is wel dat er miljoenen worden verdeeld zodra de titel binnen is. Hoe hoger je salaris, hoe hoger je bonus en volgens Spaanse media hoort De Jong bij de best betaalde spelers.

Extraatje voor personeel

Niet alleen de spelers profiteren van een titel. Ook het personeel rond het eerste elftal deelt mee in het succes. Assistenten, fysiotherapeuten, materiaalverzorgers en andere stafleden krijgen bij het winnen van La Liga een bonus van 20.000 euro bruto.

Daar komt nog eens 12.000 euro bovenop voor het winnen van de Super Cup eerder dit seizoen. Als Barça dus daadwerkelijk kampioen wordt, kunnen stafleden in juni rekenen op een extra bedrag van 32.000 euro bruto.

Met lekker gevoel naar WK

Voor Frenkie de Jong kan het de start van een prachtige voetbalzomer worden. Eind mei worden de Oranje-internationals namelijk verwacht in Zeist voor het laatste trainingskamp op Nederlandse bodem, in aanloop naar het WK. Op 3 juni speelt het Nederlands elftal nog een uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije in De Kuip. De eerste officiële wedstrijd op het WK is op 14 juni tegen Japan.

