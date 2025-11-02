Mikky Kiemeney en Frenkie de Jong stonden dit weekend stil bij iets bijzonders in hun leven samen. Op Instagram deelde Mikky een foto van haarzelf met Frenkie, met een korte, veelzeggende tekst erbij. Haar volgers reageerden vol liefde op de grootse mijlpaal.

Bij de foto schreef Mikky: "Al meer dan tien jaar." Drie woorden die genoeg zeggen over het stel dat elkaar al sinds hun schooltijd kent. De post bestaat uit twee beelden die samen hun hele verhaal vertellen. Op de eerste is te zien hoe Mikky en Frenkie elkaar een kus geven tijdens een wandeling in Barcelona, met de kinderwagen van hun jongste zoon voor zich. De tweede is er eentje uit de beginjaren van hun relatie: een jonge Mikky die Frenkie lachend een kus op de wang geeft.

Van schoolliefde tot gezinsleven in Barcelona

Het contrast tussen de twee beelden kon niet mooier zijn — toen en nu, maar met dezelfde blik vol liefde. De reacties stroomden binnen. Frenkie reageerde zelf op zijn kenmerkende, luchtige manier met een paar emoji’s van een opa en oma. Een knipoog die hij vaker gebruikt, en waarmee hij liefdevol zinspeelt op het samen oud worden met Mikky.

Hun verhaal begon op het Koning Willem II College in Tilburg, waar ze elkaar leerden kennen als tieners. Lang voordat Frenkie zijn doorbraak beleefde bij Ajax en later bij FC Barcelona, waren ze al samen. Inmiddels wonen ze in Spanje, waar ze met hun zoontjes Miles en Mason een jong gezin vormen.

Tussen topvoetbal en familieleven

Voor De Jong was het een wisselvallige periode bij FC Barcelona. De middenvelder moest toezien hoe zijn ploeg onlangs in El Clásico met 2-1 onderuitging tegen aartsrivaal Real Madrid. Toch lijkt het thuisfront hem genoeg energie te geven, met Mikky en hun twee zoontjes Miles en Mason aan zijn zijde.

Hun oudste zoon Miles viert later deze maand zijn tweede verjaardag. De jongste, Mason, kwam afgelopen zomer ter wereld. Op sociale media deelt Mikky af en toe beelden van hun gezinsleven in Barcelona: wandelingen, kleine uitstapjes en momenten van rust tussen de drukte van het topvoetbal door.

Van jubileum naar jacht op punten

Frenkie kan de bijzondere mijlpaal dit weekend nog wat extra glans geven. Barcelona speelt vanmiddag tegen Elche, een dag nadat Real Madrid overtuigend met 4-0 won van Valencia. De druk ligt dus bij Barça, dat de achterstand op de koploper wil verkleinen. Een overwinning zou het perfecte slotakkoord zijn op een week vol liefde én nieuwe energie voor de middenvelder.

