Burnley-spits Zian Flemming sluit een matig seizoen met zijn ploeg af met een mooie individuele prijs. De Nederlander werd door zijn eigen fans namelijk bestempeld als beste speler van zijn club.

Flemming is door de supporters van Burnley gekozen tot beste speler van het seizoen. De 27-jarige aanvaller werd topscorer bij de gedegradeerde ploeg, met tien competitiedoelpunten en een treffer in een bekertoernooi. Flemming was afgelopen weekend nog trefzeker in Burnley's 2-2 gelijkspel tegen Aston Villa. Hierdoor is hij de eerste speler van Burnley in vijf jaar die tien of meer treffers maakt in een Premier League-Seizoen. Flemming werd ook uitgeroepen tot 'Man van de Wedstrijd'.

Speler van het jaar

Nu kan hij er dus nog een mooie individuele prijs bijschrijven. "Ik wil alle supporters bedanken die op mij hebben gestemd," zei Flemming op de site van Burnley. "Jullie steun is altijd onveranderd gebleven en dat was duidelijk te horen elke keer dat ik het veld op stapte, of het nu op Turf Moor was of ergens anders in het land. Het seizoen is natuurlijk niet gegaan zoals we hadden gewild, maar ik heb ervan genoten om mezelf voor het eerst op Premier League-niveau te testen."

Flemming speelde eerder in Nederland voor Jong Ajax, PEC Zwolle, NEC en Fortuna Sittard. De Nederlander Quilindschy Hartman speelt ook bij 'The Clarets'. Burnley bezet met nog twee duels te gaan de negentiende plaats in de Premier League.

Optie voor Koeman

Flemming heeft zich dus het afgelopen seizoen in de kijker gespeeld in de Premier League. Hierdoor wordt de spits ook een optie voor bondscoach Ronald Koeman om mee naar het WK voetbal te gaan komende zomer. Vele Nederlandse spitsen zijn namelijk uit vorm, zoals Wout Weghorst en Joshua Zirkzee, of kwakkelen met hun fitheid, zoals Memphis Depay en Emanuel Emegha.

