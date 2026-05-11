De 1-0 overwinning van Arsenal op West Ham United van afgelopen zondag was een belangrijke in de strijd om de Premier League-titel. De wedstrijd werd beslist door een curieuze VAR-ingreep. Degradatiekandidaat West Ham heeft daarom maandag aangekondigd vervolg stappen te ondernemen.

In de vijfde minuut van de blessuretijd nam West Ham een corner in het strafschopgebied van Arsenal, waarbij doelman David Raya de bal niet kon vasthouden. Callum Wilson van West Ham wist vervolgens van binnen het strafschopgebied de gelijkmaker te scoren.

'Grootste VAR-moment ooit?'

De VAR constateerde echter dat de doelman van Arsenal was gehinderd en besloten de scheidsrechter naar het scherm te roepen om de fase opnieuw te bekijken. Na een analyse van enkele minuten besloot Kavanagh het doelpunt af te keuren.

De scheidsrechter liep naar het midden van het veld en kondigde de officiële beslissing aan: "Na controle begaat nummer 19 van West Ham een overtreding op de doelman. De uiteindelijke beslissing is een vrije trap." Dit resulteerde tot een hoop ongeloof bij de spelers van West Ham, die in een degradatiestrijd zijn verwikkeld met stadsgenoot Tottenham Hotspur. De BBC vroeg zich achteraf af of het 'de grootste VAR-beslissing ooit was', doelend op de consequenties die het heeft op de titelrace tussen Arsenal en Manchester City.

'Ze maken er zelf een potje van'

De coach van West Ham, Nuno Espirito Santo, was na de wedstrijd duidelijk in zijn interview: "Zelfs scheidsrechters weten niet wat wel en geen overtreding is. Dat creëert twijfel. Ik heb het over het gebrek aan consistentie. Spelers zijn verward en gefrustreerd en begrijpen het niet. Het is aan hen om het probleem op te lossen, er is een scheidsrechter en VAR, maar de scheidsrechters maken er zelf een potje van."

Vervolgstappen

Na dit resultaat blijft Arsenal op de eerste plaats in de Premier League, met vijf punten voorsprong op Manchester City, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld. Aan de andere kant staat West Ham na de nederlaag tegen de Gunners met één been in de Championship. Het team van Espirito Santo heeft één punt minder dan Tottenham, dat een wedstrijd minder heeft gespeeld.

Na alle ophef kwam maandag naar buiten dat West Ham een officiële klacht gaat indienen bij de Premier League wegens het omstreden VAR-moment. De Hammers zullen contact opnemen met de scheidsrechtersorganisatie (PGMOL) en zullen ook de audio-opname opvragen van het gesprek tussen Kavanagh en Darren England, die verantwoordelijk was voor de VAR tijdens deze wedstrijd.

