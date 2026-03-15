Het is Liverpool wederom niet gelukt om een wedstrijd in de Premier League te winnen. In de cruciale wedstrijd tegen Tottenham Hotspur in de strijd om Champions League-plekken werd het 1-1. Dominik Szoboszlai toonde maar weer eens zijn klasse. Hij evenaarde twee records, maar zag zijn ploeg niet winnen.

Het Liverpool van Arne Slot is al een tijdje behoorlijk geplaagd. De laatste wedstrijd in de Premier League werd beschamend verloren van rodelantaarndrager Wolverhampton Wanderers. Bovendien werd ook de eerste confrontatie in de Champions League met Galatasaray verloren. Gelukkig voor The Reds kunnen ze altijd een beroep doen op Dominik Szoboszlai. Hij is één van de weinige spelers bij Liverpool die dit seizoen wel steevast goede wedstrijden speelt.

Cruciaal duel

Zondag speelde Liverpool een cruciaal duel met Tottenham Hotspur. Ook de bezoekers uit Noord-Londen zijn bezig aan een dramatisch seizoen. Spurs moet zelfs vrezen voor degradatie. Beide teams snakten naar een overwinning en moesten zelfs winnen. Maar een winnaar kwam er uiteindelijk niet.

Specialist Szoboszlai

Waar koploper Arsenal zeer sterk is vanuit corners, is Liverpool dat vanuit vrije trappen. Met Szoboszlai heeft de Engelse grootmacht een ware specialist in huis. Na een kwartier spelen schoot hij de 1-0 raak vanuit, jawel, een directe vrije trap. Daarmee evenaarde hij bovendien twee records.

Records

De Hongaarse middenvelder evenaart namelijk het record met de meeste direct gescoorde vrije trappen ooit in een Premier League-seizoen. Dat record is al enige jaren in handen van James Ward-Prowse. De Engelsman kwam tweemaal tot vier gescoorde vrije trappen in één voetbaljaar. Szoboszlai trof deze jaargang al het doel van Arsenal, City, Bournemouth en dus Tottenham Hotspur. Hij kan in de resterende wedstrijden ook nog het record volledig op zijn naam schrijven.

Daarnaast evenaarde de Hongaarse spelverdeler nóg een record. Hij scoorde namelijk ook al tegen Olympique Marseille in de Champions League vanuit een vrije trap. Daarmee staat de teller over alle competities dus op vijf. En dat is een evenaring van het oude record van Luis Suarez. De voormalig Ajacied kwam ook ooit tot vijf doelpunten vanuit een vrije trap namens Liverpool.

Gelijkspel

Uiteindelijk bleek het niet genoeg voor een overwinning. Via Richarlison kwamen de bezoekers vlak voor tijd op gelijke hoogte: 1-1. Het eerste uur was Liverpool veel beter, maar verzuimden ze de score verder uit te breiden. Daarna kwam Spurs steeds beter in de wedstrijd, waarmee zij dus een belangrijk punt halen. De druk op Liverpool-trainer Arne Slot neemt zodoende dus weer toe. The Reds blijven voorlopig steken op de vijfde plaats. Komende week staat de return tegen Galatasaray alweer op het programma.