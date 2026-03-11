Liverpool heeft dinsdag met 1-0 verloren van Galatasaray in de Champions League. De ploeg van Arne Slot zag in de tweede helft nog een doelpunt afgekeurd worden en dat was volgens de trainer onterecht. Na afloop haalt hij uit naar de arbitrage.

De Nederlander vertelde op een persconferentie in Istanbul dat hij vond dat het doelpunt dat zijn elftal in de tweede helft maakte onterecht werd afgekeurd. Dat was niet het enige moment waar Slot ontevreden over was. "Ik was nog gefrustreerder over het feit dat alles een vrije trap voor Galatasaray was."

"We hoefden maar naar ze te kijken en het was een vrije trap", aldus de trainer. "Als je dan kijkt hoe erg ze aan het shirt van Virgil van Dijk trokken voor het afgekeurde doelpunt. Dan kun je wel zeggen dat wij niet de enigen waren die onder de indruk waren van het lawaai in het stadion."

Slot heeft goede hoop dat Liverpool volgende week alsnog de kwartfinale bereikt. "Nu we twee keer tegen Galatasaray hebben gespeeld, weet ik hoe lastig het is om ze te verslaan. Maar met de hulp van onze fans en met beter spel dan vanavond, heb ik er vertrouwen in."

Kritiek

Na de nederlaag kreeg Liverpool veel kritiek in Britse media. "Miserabel optreden voert de druk op Arne Slot op", kopte The Sun bijvoorbeeld. Volgens het medium mag Liverpool van geluk spreken dat het slechts met één goal verschil verloor.

Zelfs als de Engels topclub het om weet te draaien, is er volgens de krant weinig perspectief voor de rest van de Champions League: "Hoewel er nog hoop is om het op Anfield goed te maken, lijkt Liverpool op geen enkele manier op een Europese kampioen."

De return in de Champions League is extra belangrijk vanwege tegenvallende resultaten van Liverpool in de Premier League. De ploeg staat in de competitie op de zesde plaats en is daarmee allerminst zeker om ook volgend jaar mee te mogen doen aan het Europese miljardenbal.