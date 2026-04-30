Gianni Infantino krijgt geregeld kritiek, maar het lijkt er sterk op dat de FIFA-baas binnenkort gewoon weer herkozen zal worden. De Zwitser weet sinds woensdag dat hij ook kan rekenen op de steun van de Afrikaanse landen. Daarmee is Infantino zo goed als zeker van een vierde termijn als voorzitter en dat is opvallend, want eigenlijk zijn er maar drie toegestaan.

Bij de Afrikaanse landen bleek er donderdag geen enkele twijfel te zijn over wie de FIFA de komende jaren moet gaan leiden. De 54 landen zijn volgens de Afrikaanse voetbalfederatie CAF "unaniem overeengekomen" dat Infantino een herverkiezing verdient. Zij spraken hierover in aanloop naar het FIFA-congres in Vancouver van donderdag. Daarmee heeft Infantino, die zich nog niet officieel kandidaat heeft gesteld, 111 stemmen binnen. In totaal kunnen 211 bonden hun stem uitbrengen.

Eerder zei de Zuid-Amerikaanse voetbalbond CONMEBOL Infantino al te steunen voor een nieuwe herverkiezing volgend jaar. Daar voegde ook de Aziatische voetbalbond AFC zich donderdag bij. "De FIFA staat er beter voor dan ooit en wij blijven Infantino volledig steunen voor de nieuwe termijn 2027-2031, zoals het Aziatische voetbal hem altijd heeft gesteund sinds zijn verkiezing in 2016", zei AFC-voorzitter Salman Bin Ibrahim Al-Khalifa, die bij de eerste verkiezing van Infantino nog zijn grootste uitdager was.

'Verboden' termijn

Infantino mag zich daarmee opmaken voor een vierde termijn als voorzitter en dat is bijzonder, want eigenlijk mag de FIFA-baas maximaal drie termijnen aanblijven. Een nieuwe termijn zou dus illegaal zijn, maar daar vond de bond een trucje voor. De FIFA oordeelde namelijk dat zijn eerste, gedeeltelijke termijn van 2016 tot 2019 niet meetelt voor het totaal.

De Zwitsers-Italiaanse Infantino werd tien jaar geleden bij een speciale verkiezing gekozen tot opvolger van de in een corruptieschandaal verwikkelde Sepp Blatter op. De Zwitser was van 1998 tot 2015 de hoogste baas van de FIFA.

Kritiek op Infantino

Infantino heeft tijdens zijn tijd als voorzitter van de FIFA al meermaals flink onder vuur gelegen. Zo verbood hij tot woede van onder meer de Nederlandse en de Duitse bond vlak voor het begin van het WK voetbal van 2022 in Qatar plotseling de speciale OneLove-aanvoerdersband.

Ook in aanloop naar het WK van komende zomer in de Verenigde Staten, Canada en Mexico is er veel kritiek op hem. Dat kwam met name doordat de FIFA rond de loting in december plotseling een speciale vredesprijs introduceerde. Die leek enkel ingevoerd om de Amerikaanse president Donald Trump tevreden te stellen nadat hij de Nobelprijs voor de Vrede niet had gekregen. Trump won uiteindelijk inderdaad de FIFA-prijs en startte twee maanden later een oorlog met Iran.