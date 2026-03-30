De Belgische nationale ploeg dacht na de overtuigende oefenzege op de Verenigde Staten simpelweg door te reizen, maar kwam plots voor een onaangename verrassing te staan. Vlak voor vertrek in Atlanta moesten de spelers zich ineens laten fouilleren, wat zichtbaar voor verbazing zorgde binnen de selectie.

België liet in Atlanta zien dat het in vorm is richting het WK deze zomer met een overtuigende 5-2 overwinning op de Verenigde Staten. De ploeg van bondscoach Rudi Garcia speelde misschien niet groots, maar was wel dodelijk effectief met doelpunten van onder anderen Amadou Onana, Charles De Ketelaere en twee treffers van Dodi Lukebakio.

Tijdens de wedstrijd ontstond er al de nodige verwarring. De tenues van beide ploegen leken namelijk enrom op elkaar, waardoor het soms even zoeken was voor spelers en ook fans af en toe moeite hadden om het verschil te zien.

Uitgebreide veiligheidscontrole

Na afloop leek er weinig aan de hand voor de Belgen, die zich opmaakten voor de reis naar Chicago voor een volgende oefenwedstrijd tegen Mexico. De selectie hoefde niet via de gebruikelijke route door de luchthaven, maar werd rechtstreeks met de bus naar het vliegtuig gebracht.

Daar ging het echter anders dan verwacht. Vlak voordat ze het vliegtuig in wilden stappen werden de spelers één voor één onderworpen aan een uitgebreide veiligheidscontrole. Paspoorten werden gecontroleerd en ook schoenen en bagage werden nauwkeurig geïnspecteerd.

Ook Kevin De Bruyne en Jérémy Doku ontkwamen niet aan de controle en moesten de procedure stap voor stap ondergaan. Zo werden onder meer de zolen van hun schoenen gecontroleerd terwijl ze plaatsnamen op een stoeltje. Het zorgde voor veel verbaasde blikken bij De Rode Duivels.

Bondscoach Rudi Garcia leek er nog wel de humor van in te zien en kon er zichtbaar om lachen. Tegelijkertijd kregen de Belgen zo alvast een voorproefje van de strenge veiligheidsmaatregelen die hen mogelijk ook tijdens het WK in de Verenigde Staten te wachten staan.

WK 2026

Op het WK treft België in de groepsfase onder meer Egypte, met sterspeler Mohamed Salah, terwijl ook Iran en Nieuw-Zeeland de tegenstaanders zijn. Met de huidige trip door de Verenigde Staten hebben de Belgen in ieder geval alvast kunnen proeven van de omstandigheden en de strenge aanpak rond wedstrijden en reizen, iets waar ze tijdens het toernooi opnieuw mee te maken zullen krijgen.