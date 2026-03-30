Voormalig topspits Wim Kieft was in zijn column razend enthousiast over Memphis Depay. Als hij fit is, zou hij zich volgens hem zelfs kunnen meten met de grootsten der aarde. Daar werd bondscoach Ronald Koeman op de persconferentie in aanloop naar Nederland - Ecuador ook even naar gevraagd.

Normaal gesproken is Wim Kieft redelijk kritisch, maar in dit geval koos hij voor zijn column in De Telegraaf de positieve insteek richting de spits van Oranje die momenteel geblesseerd is. Volgens Kieft schurkt Memphis als hij topfit is tegen het niveau van Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Kylian Mbappé aan. Toch niet de minste voetballers. Memphis heeft alleen één probleem. "Depay heeft het mede door blessures nog nooit kunnen laten zien op een groot toernooi", vindt Kieft.

Uitspraken Wim Kieft

Kieft ziet dat de ook nu geblesseerde Memphis tegen Noorwegen (2-1) werd gemist. Donyell Malen stond tegen de Noren in de spits en dat paste goed tegen hun aanvallende spel, daardoor lag er veel ruimte achter de verdediging. Maar op het WK zal hij het lastiger krijgen, verwacht Kieft. "Op het WK zullen de tegenstanders van Nederland geslotener spelen en minder ruimte weggeven. Een spits moet dan meer in de kleine ruimte spelen en in de bal komen. De kwaliteiten van Memphis Depay en Brian Brobbey komen dan beter tot hun recht dan die van Malen, die graag wordt weggestoken."

Reactie bondscoach Ronald Koeman

Koeman had de column ook gelezen en dacht er het zijne van, zo bleek tijdens de persconferentie. Hij vond de woorden ietwat overdreven. Want Memphis is belangrijk, maar geen Ronaldo, Messi of Mbappé. "Memphis kan zeker een meerwaarde zijn. Dat is hij heel vaak geweest. Maar momenten van blessures werpen hem weleens terug. Daar moet hij aan werken en superfit voor zijn. Maar Ronaldo, Messi... Dat is wel van een andere orde."

Maar het is natuurlijk wel een mooi compliment voor Memphis, toch? "Daar ben ik het mee eens. Een fitte Memphis is superbelangrijk. Hij is niet voor niets topscorer aller tijden, dat zegt veel."

De Corinthians-spits die voor PSV, Manchester United, Olympisch Lyon, FC Barcelona en Atlético Madrid uitkwam maakte voor Oranje al 55 goals. Op het WK van 2014 was hij er als talent al bij. Ook op het EK van 2021, het WK van 2022 en het EK van 2024 wist hij telkens te scoren, maar nooit écht zich te ontpoppen tot smaakmaker van het toernooi. Voor de inmiddels 32-jarige kan het WK wel eens zijn laatste toernooi worden waarin hij een hoofdrol kan spelen.