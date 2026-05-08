Engeland is in de ban van berichtjes van Alex Jiménez die online circuleren. De 21-jarige Spanjaard van Bournemouth zou een minderjarig meisje hebben bericht. Zijn club is hiervan op de hoogte en heeft maatregelen genomen.

De uitgelekte berichten suggereren dat Jiménez contact zou hebben gezocht en gesprekken zou hebben gevoerd met een 15-jarig meisje. Vanwege de ernst en de gevoeligheid van deze aantijgingen heeft de club direct ingegrepen om de situatie te onderzoeken. "De club moet haar onderzoek doen en zien wat er werkelijk is gebeurd. Vanuit daar kijken we verder. Ik hoop dat het niet is wat we denken", sprak trainer Andoni Iraola.

Speler uit de selectie gezet

Bournemouth zette verdediger Jiménez uit de selectie terwijl zij een onderzoek instellen naar de berichten die als een hevig vuurtje rondgaan op sociale media. De 21-jarige Spanjaard, die afgelopen zomer overkwam van AC Milan, zal zaterdag niet meespelen in de Premier League-wedstrijd tegen Fulham.

De club liet via een statement weten: "AFC Bournemouth is op de hoogte van berichten die circuleren op sociale media rondom rechtsback Alex Jiménez. De club begrijpt de ernst van de zaak en deze wordt momenteel onderzocht."

En verder: "Als gevolg hiervan zal Alex niet worden opgenomen in de selectie voor de Premier League-wedstrijd van morgen tegen Fulham en zal de club op dit moment geen verder commentaar geven."

Nieuwkomer bij Bournemouth

Jiménez kwam in eerste instantie op huurbasis, voordat hij in februari definitief tekende bij de club aan de zuidkust, met een contract dat loopt tot 2031. Hij kwam dit seizoen 32 keer in actie voor Bournemouth en scoorde één keer, tijdens de 3-2 thuisoverwinning op Liverpool.

