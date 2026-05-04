Virgil van Dijk en Arne Slot kregen zondag wederom een flinke tik te verwerken in de Premier League. Liverpool verloor namelijk met 3-2 van aartsrivaal Manchester United. Na afloop van de wedstrijd nam de aanvoerder van Oranje geen blad voor de mond.

Liverpool-aanvoerder Van Dijk was duidelijk: de club moet er alles aan doen om een herhaling van dit 'onacceptabele' seizoen te voorkomen. Zondag leed de ploeg uit Merseyside alweer de achttiende nederlaag van het seizoen in alle competities. De pijnlijke verliespartij tegen Manchester United was de elfde in de Premier League, nota bene in het seizoen waarin Liverpool de titel verdedigde. Alleen Leicester City verloor in het seizoen 2016/17 vaker als regerend kampioen.

'Onacceptabel seizoen'

Van Dijk sprak na afloop van de wedstrijd in Manchester de pers te woord met stoom uit zijn oren. "Ik ben hier niet om excuses te zoeken. Dit was een enorm teleurstellend, onacceptabel seizoen. Het is zwaar, maar we mogen absoluut niet in zelfmedelijden vervallen", aldus de 34-jarige verdediger. "We moeten keihard werken om het tij te keren en ervoor zorgen dat dit volgend seizoen niet meer gebeurt. Dit is niet het Liverpool dat we kennen."

Van Dijk heeft er vooral de pee in dat zijn ploeg zo vaak verliest afgelopen seizoen. "Ik vind het onacceptabel dat we zo vaak verloren hebben terwijl we de titel verdedigden. Er moet veel werk verzet worden voor volgend seizoen. Als ik terugkom van het WK, zal ik me daar vol instorten, maar er gebeurt al veel achter de schermen."

'We gaan door'

De captain eindigt zijn verhaal met bemoedigende woorden. "Deze club ligt me na aan het hart. Ik weet dat het een moeilijk seizoen was, maar ik zal er altijd zijn, in goede en minder goede tijden. We hebben nog drie wedstrijden te gaan en we moeten zelf zorgen dat we ons plaatsen voor de Champions League volgend seizoen. We weten hoe belangrijk dat is voor de financiën van de club, maar ook omdat we tegen de beste teams van Europa willen spelen. Het is niet makkelijk, maar we gaan door."

Momenteel staat Liverpool vierde in de Premier League. Met zes punten voor op de nummer zes Bournemouth met nog drie speelronden te gaan lijkt Champions League-voetbal zo goed als binnen. De ploeg van Slot speelt hun volgende wedstrijd op zaterdag 9 mei om 13.30 uur.