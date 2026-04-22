Liverpool beleeft een dramatisch seizoen en kan het jaar niet meer afsluiten met een prijs. De ploeg van Arne Slot strijdt alleen nog om Champions League-voetbal volgend jaar. Aanvoerder Virgil van Dijk geeft zijn uitgesproken mening over de situatie.

De kansen van Liverpool op Champions League-voetbal zijn na de weekendresultaten flink gestegen, maar Van Dijk vindt dat de club zich niet aan die standaard moet meten. Terugkeer in het elite Europese clubtoernooi is cruciaal, niet alleen voor de spelers op het veld, maar ook voor de directie, aangezien het mislopen van inkomsten hun transferbudget zou beïnvloeden.

'Absoluut niet de standaarden'

En hoewel een plek in de top vijf als positief wordt gezien na een uiterst teleurstellend seizoen, stelt Van Dijk dat het team zich niet kan veroorloven om er zo over te denken. “De realiteit is dat we nog vijf wedstrijden spelen en ons moeten proberen te kwalificeren voor de Champions League. Dit zijn absoluut niet de standaarden die ik verwacht en voor ogen heb als speler van Liverpool - om alleen maar de Champions League te halen,” voegde de verdediger eraan toe.

De overwinning in de stadsderby tegen Everton maakte een einde aan een reeks van vier nederlagen in vijf wedstrijden, inclusief uitschakelingen in de FA Cup en de Champions League. Een sterke prestatie in de uitwedstrijd van zaterdag tegen Crystal Palace, dat zich richt op de halve finales van de Conference League, zal cruciaal zijn voor de uitwedstrijd op Old Trafford volgend weekend.

Reset

Van Dijk en Mohamed Salah waren de doelpuntenmakers tegen Everton, maar Salah en Andy Robertson zullen in juli de club verlaten. Op de vraag of het team een ‘reset’ nodig heeft, antwoordde de centrale verdediger: “Die vraag moet je aan de mensen hogerop stellen. De directie heeft gesprekken over het vertrek van spelers, maar zij nemen de beslissingen."

"Ik ben er vrijwel zeker van dat iedereen goede intenties heeft voor de ontwikkeling van de club en laten we hopen dat we zo’n seizoen niet nog eens meemaken”, besluit hij.