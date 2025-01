Dartssensatie Luke Littler beleefde afgelopen weekend een volgende hoogtepunt in zijn nog altijd jonge carrière. De kersverse wereldkampioen (17) mocht in de rust van Manchester United - Brighton zijn trofee showen aan het publiek op Old Trafford. The Nuke is groot fan van de gevallen topclub in Engeland en zag met lede ogen toe hoe zijn feestje het enige hoogtepunt van de middag was.