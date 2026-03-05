Micky van de Ven heeft de malaise van zijn noodlijdende club Tottenham Hotspur enorm gemaakt. De Nederlandse aanvoerder van de Engelse ploeg kreeg al in de eerste helft van de belangrijke wedstrijd tegen Crystal Palace een directe rode kaart.

Van de Ven had een vlaag van verstandsverbijstering en trok aan de arm van de doorgebroken Ismaila Sarr en deed dat ook nog eens in zijn eigen strafschopgebied. Het was zo opzichtig dat de scheidsrechter van dienst niet anders kon dan direct rood te trekken. Onder luid gejoel van de eigen fans droop hij vol ongeloof de kleedkamer in. De Londense club had letterlijk drie minuten daarvoor nog een belangrijke voorsprong gepakt via Dominic Solanke, maar daarna was het hek van de dam.

Malaise enorm

Van de Ven benadeelde Spurs dusdanig dat Sarr zijn zelf verdiende strafschop mocht benutten voor de 1-1 van Crystal Palace. Nog voor rust maakte de Senegalees er ook nog 1-3 van, waar ploeggenoot Jörgen Strand Larsen tussendoor ook al de 1-2 had gemaakt. De fans in het Tottenham Hotspur Stadium in Londen hadden genoeg gezien en vertrokken massaal nog voor het rustsignaal geklonken had. Van de Ven had er dus een groot aandeel in.

Degradatie dreigt

De naderende nederlaag doet extra pijn bij Spurs, want de topclub die vorig jaar nog de Europa League won en dit seizoen in de Champions League zit, vecht tegen degradatie uit de Premier League. De club staat zestiende, maar de 'voorsprong' op de degradatiestreep is maar één punt. West Ham United is bijvoorbeeld de laatste weken aan een opmars bezig en kan Tottenham ruiken. Burnley en Wolverhampton Wanderers staan er nog wel een stukje verder achter.