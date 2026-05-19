Johan Derksen blikt vanuit het tropische Curaçao bij Vandaag Inside vooruit op het WK voetbal. Wie daar in ieder geval niet bij zal zijn is PSV'er Joey Veerman. In de uitzending van dinsdag ontstaat een verhitte discussie over de middenvelder.

Sportmarketeer Chris Woerts begint over de veelbesproken situatie van Veerman en bondscoach Ronald Koeman. Die liet in aanloop naar het WK al duidelijk weten dat hij de 27-jarige niet mee zal nemen naar het toernooi in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. "In principe is het een voetbalkwestie. En het karakter van Joey is anders", zei Koeman op een persconferentie over die keuze.

'Keurig antwoord'

"Koeman heeft zich als een heer gedragen", vindt Derksen. "Die krijgt een vraag van Valentijn: 'Ligt het ook aan zijn karakter?'. Toen heeft hij gezegd: mede. Nou, dat vond ik een keurig antwoord. Want Veerman kan goed spelen tegen Excelsior en Willem II, maar in Oranje heb je geen reet aan hem."

'Onzin'

"Onzin", vindt Woerts. "Mes in de rug van Joey Veerman. Hij kan ook zeggen: ik heb zo veel spelers ter beschikking. Maar niet over zijn karakter." "Nou, hij heeft toch ook een waardeloze instelling?", reageert Derksen fel. Er wordt vervolgens hard gelachen in de studio. De temperatuur in Curaçao lijkt Derksen naar het hoofd gestegen.

"Laten we niet te boos worden op elkaar", lacht René van der Gijp. Woerts neemt vervolgens weer het woord: "Joey Veerman heeft veel voor het Nederlands voetbal betekend. Die moet je met respect behandelen. En de bondscoach is er voor het hele Nederlandse volk en niet om één speler af te katten."

'Het is klaar'

Voor zowel de trainer als de voetballer is het boek inmiddels gesloten. "Het is wat mij betreft klaar", sprak Koeman maandag bij Rondo. "De speler mag altijd reageren hoe hij over zaken denkt en dat vind ik prima. De manier waarop van mij had misschien iets beter gekund, maar voor mij is het klaar."

Veerman reageerde na het laatste duel in de Eredivisie op de rel. "Ik heb niets verkeerd gedaan en ben er daarna twee jaar niet bij geweest. Ik begin me nu wel lichtelijk te ergeren aan die persconferenties elke keer. Hij hoeft mij niet meer te bellen, nee", zei hij na de overwinning op FC Twente.

Volg Sportnieuws.nl op Google Discover