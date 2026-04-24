Tottenham Hotspur verkeert in een absolute degradatiecrisis en grijpt alles aan om daaruit te komen. Maar bij Engelse topclubs is er stiekeme hoop dat de ploeg van Roberto De Zerbi het niet redt. Dat heeft alles te maken met Micky van de Ven.

Het is al weken alle hens aan dek bij de ploeg van Oranje-internationals Micky van de Ven en Xavi Simons. Spurs staat op dit moment achttiende in de Premier League. Een plek die aan het eind van het seizoen degradatie naar het Championship zou betekenen. Het gat met de nummer zeventien West Ham United is op dit moment twee punten. Haalt Spurs die in, dan staan ze weer op de veilige plekken.

Met nog vijf wedstrijden te gaan zal Spurs alle zeilen bij moeten zetten om West Ham United nog in te halen. Zaterdag kan er al een grote stap gezet worden. Dan speelt Spurs een uitwedstrijd tegen het al gedegradeerde Wolverhampton Wanderers. West Ham United neemt het in eigen huis op tegen Everton. Richting dat duel met Wolves heeft de clubleiding van Spurs zelfs een vacature online gezet die wat stof heeft doen opwaaien.

Nieuwe psycholoog

Spurs is op zoek naar een nieuwe psycholoog om de spelers van het eerste elftal te begeleiden. Dit lijkt te komen door de nieuwe trainer Roberto De Zerbi. Eind maart werd de Italiaan aangesteld als nieuwe manager van het dolende Spurs en hij merkte gelijk op dat de spelers het mentaal enorm lastig hebben. De val van topclub en Europe League-winnaar van vorig seizoen naar degradatiekandidaat is bij de spelers blijkbaar niet in de koude kleren gaan zitten.

Micky van de Ven

De psycholoog lijkt per direct aan de slag te kunnen met hetzelfde doel dat iedereen binnen de club heeft: Spurs in de Premier League houden. Mocht de ploeg toch degraderen, dan lijkt Van de Ven in ieder geval niet mee te gaan naar het Championship. De 25-jarige Oranje-international heeft nog een contract tot medio 2029, maar wordt volgens betrouwbare Britse media gevolgd door Liverpool en Manchester United. Zij zullen hopen dat Spurs wel degradeert, aangezien Van de Ven dan voor een zachter prijsje op te halen is.