Tottenham Hotspur heeft een opvallende vacature geopend via LinkedIn. De club van Oranje-internationals Xavi Simons en Micky van de Ven verkeert in een diepe crisis en trainer Roberto de Zerbi benadrukt dat de 'mentaliteit' van de selectie moet veranderen. Dat moet gebeuren met een nieuwe aanwinst.

Tottenham heeft vacatures geopend voor sportpsychologen. De Zerbi benadrukte dat zijn missie is om de spelers de 'juiste mentaliteit' bij te brengen. De club lijkt nu stappen te ondernemen om hem daarbij te ondersteunen.

In een opvallende advertentie op LinkedIn maakte Tottenham bekend op zoek te zijn naar een 'uitzonderlijke prestatiepsycholoog' voor het eerste mannenelftal. Het doel is om 'evidence-based psychologische ondersteuning te bieden aan topspelers'.

De advertentie specificeert dat de functie 'individuele ondersteuning van spelers, systematische samenwerking met de technische en prestatiestaf, en de voortdurende ontwikkeling van een psychologisch onderbouwde prestatiecultuur binnen het hele team omvat'. De club zoekt een professional die 'geloofwaardig, discreet en zeer effectief is in een Premier League-omgeving, in staat om vertrouwen op te bouwen met spelers en coaches, en te opereren met de professionele nauwkeurigheid die op het hoogste niveau van het spel wordt verwacht'.

Slechte resultaten

De Spurs hebben al vijftien Premier League-wedstrijden op rij niet gewonnen en zijn daardoor naar de degradatiezone gezakt. Ze staan momenteel achttiende, twee punten achter West Ham van Nuno Espírito Santo, met nog slechts vijf speelrondes te gaan. De Zerbi, de derde trainer dit seizoen, nam eind maart het roer over, maar pakte slechts één punt in twee wedstrijden.

Noodkreet Micky van de Ven

De slechte reeks van het team heeft de spelers diep geraakt. Na de 1-0 nederlaag tegen Sunderland op 12 april gaf verdediger Van de Ven toe dat de reeks slechte resultaten 'mentaal zwaar' is om te accepteren en dat de spelers 'lijden'.

De laatste overwinning van Tottenham in de Premier League dateert van 28 december, een uitwedstrijd tegen Crystal Palace. In eigen stadion heeft het team sinds 6 december 2025, toen Brentford werd verslagen, geen competitiewedstrijd meer gewonnen.