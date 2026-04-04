Björn Kuipers heeft een indrukwekkende carrière achter de rug als internationale topscheidsrechter, maar ook hij kende moeilijke momenten. De voormalig arbiter blikt terug op de grootste fout uit zijn loopbaan. "Ik stuurde Zlatan Ibrahimovic onterecht van het veld…", vertelt Kuipers in de Sportnieuws.nl-videopodcast Gameplan.

Kuipers vertolkte een hoofdrol in de achtste finale van de Champions League tussen Chelsea en Paris Saint-Germain in 2015. Hij gaf Zlatan Ibrahimovic een rode kaart, terwijl de Zweed niet met gestrekt been inkwam en zich juist leek in te houden. "Dat is de meest cruciale beslissing die ik ooit heb genomen", vertelt Kuipers. "Het was een onterechte rode kaart, maar we hadden géén VAR die ons kon corrigeren."

Schaamrood op de kaken

Bijna negen jaar later staat dat moment nog altijd in zijn geheugen gegrift. Wanneer hem wordt gevraagd naar fouten in zijn leven, begint Kuipers zelf over het incident met Ibrahimovic. "Ik kan me dat moment nog zó goed herinneren. In mijn oortje ging het helemaal tekeer. Iedereen riep: rood, rood, rood. Dus ik trok zonder enige twijfel de rode kaart…"

Pijnlijke conclusie

Een kwartier later kwam hij in de kleedkamer tot een pijnlijke conclusie. "Dan kom je in de kleedkamer en zie je dat het onterecht is. Dan weet je dat je door het stof moet", vervolgt Kuipers. "Zlatan is het nooit vergeten. Hij werkt tegenwoordig ook wel eens voor de UEFA in Zwitserland. Hij begrijpt ook wel dat het menselijke beslissingen zijn en dat het gebeurt in een split of een second." Kuipers weet dat spelers en coaches zich best realiseren dat scheidsrechters onder grote druk staan. "Alleen, in de heat of the moment is het dan niet prettig."

De oud-toparbiter wist zichzelf uiteindelijk 'gewoon' te herpakken en floot later onder meer een finale van de Champions League én het EK. "Daar moet je mee om kunnen gaan. Als je die fout niet kunt parkeren, dan ben je gewoon niet klaar voor de volgende wedstrijd. Dan speelt er altijd nog iets in je bovenkamer om bang te zijn om de volgende keer weer die fout te maken. Als je dat niet kunt, dan ben je geen toparbiter."

Geluk met de VAR

Kuipers ziet daarom ook de voordelen van de VAR. "Wij sliepen twee nachten slecht, maar je hebt nu gewoon de gelegenheid om je fout te herstellen. Een scheidsrechter vindt dat op zo’n moment niet fijn, maar uiteindelijk helpt het je wel gewoon", sluit Kuipers af.

Sportnieuws.nl Gameplan

In Sportnieuws.nl Gameplan gaan voormalig topsporters en coaches in gesprek met de topmannen en -vrouwen uit het bedrijfsleven. Dat doen zij aan de hand van hun eigen ervaringen, gaan ze dieper in op dilemma's & stellingen en geven ze de kijkers, luisteraars en lezers tips om toe te passen in de topsport of op het werk.