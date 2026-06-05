Modeketen Zara heeft een deel van haar WK-collectie offline gehaald na een storm van ophef. Op de shirts van Curaçao stond een grote spelfout, waardoor die shirts niet meer in de verkoop zijn.

De Zara besloot om voor meerdere deelnemers aan het aankomende WK een kledinglijn te lanceren die bedoeld is om het land te supporten. Met een modieuze uitstraling en uniek design hoopte het bedrijf de voetballiefhebber op een andere manier te bedienen, maar dat ging volledig mis. Via social media werd al snel een enorme fout gespot in het shirt dat Zara maakte voor de fans van Curaçao.

Nadat het shirt in de online verkoop kwam werd de fout al snel gespot. Op het kledingstuk stond de tekst 'Play with Curaçau'. In het Portugees is dit de juiste spelling van het Caribische eiland, maar in het Nederlands en Engels hoort Curaçao geschreven te worden met een O in plaats van een U aan het eind. De shirts van Curaçao werden door Zara dan ook snel offline gehaald, maar kleding van andere landen als Engeland en Mexico verkoopt het modehuis nog wel. Zara heeft ook nog geen reactie gegeven op de blunder.

WK voetbal

De blunder zal de ploeg van Dick Advocaat in ieder geval niet uit de focus halen. Zij zijn vol in voorbereiding op het WK-debuut van Curaçao op zaterdag 14 juni. Het Caribische eiland neemt het dan om 19:00 uur op tegen Duitsland. Later op het WK speelt Curaçao ook nog tegen Ecuador en Ivoorkust. Voordat het WK begint wordt er op 7 juni nog een oefenduel gespeeld tegen Aruba. Die wedstrijd speelt Curaçao nog onder leiding van Advocaat in de hoofdstad Willemstad.

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