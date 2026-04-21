Wim Kieft kende een rijke carrière als voetballer. Hij won de nodige prijzen in clubverband en werd in 1988 Europees kampioen met Oranje op het EK in Duitsland. Maar ook individueel sleepte Kieft een prijs in de wacht. Maar alle glitter en glamour die daarbij kwam kijken, zinde hem allerminst.

Kieft speelde voor clubs als Ajax, PSV, Pisa en Bordeaux. Ook kwam hij 43 keer uit voor het Nederlands elftal, hij maakte elf interlandgoals. Maar in zijn derde jaar bij Ajax was de toen negentienjarige Kieft zo op schot, dat hij de Gouden Schoen won.

In tegenstelling tot nu werd er puur en alleen gekeken naar het aantal goals. Kieft eindigde met 32 doelpunten voor AZ-legende Kees Kist en Delio Onnis van Tours FC (beiden 29) en Allan Hansen (28) van Odense BK. Dus mocht de Nederlander zijn prijs in ontvangst nemen in Parijs.

Wim Kieft voor Gouden Schoen naar Parijs

"Ik stond samen met Kees en zijn vrouw op de Champs-Élysées", begint Kieft aan zijn verhaal in de podcast KieftJansenEgmondGijp. "Ik weet niet hoe zijn vrouw heette, alleen dat ze een grote hoed op had. Ik vond het een wat overdreven hoed, het leek net alsof zij de Zilveren Schoen had gewonnen", lacht de oud-topvoetballer.

"Ik vond die aandacht allemaal niks", aldus Kieft, die vervolgens alle grootheden oplepelt die er waren. Voetbaliconen als Zico, Michel Platini, Paolo Rossi en Karl-Heinz Rummenigge waren van de partij. "Ze stonden er allemaal en daar kwam ik aan… ik had een rode colbert aan en een hele verkeerde stropdas", weet Kieft nog.

Oud-topvoetballer opgesloten op het toilet

De oud-voetballer genoot geen moment van de uitreiking. "Ik heb geloof ik heel de avond op het toilet gezeten. Beetje roken", blikt hij terug. "Als je tussen die gasten staat, wie ben jij dan met je gouden schoentje", vindt Kieft. "Voetballers zijn altijd aardig tegen elkaar, maar ze hadden geen idee wie ik was."