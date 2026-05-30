Paris Saint-Germain heeft voor het tweede seizoen op rij de Champions League veroverd. In een meeslepende finale tegen Arsenal trok de Franse topclub uiteindelijk na strafschoppen aan het langste eind tegen de Engelse kampioen, met Jurriën Timber in de ploeg. Voor de Oranje-international betekende het een flinke teleurstelling ondanks zijn rentree.

Arsenal kon al binnen een paar minuten feestvieren. Kai Havertz kreeg de bal cadeau na geklungel van Paris Saint-Germain rond de middellijn en dribbelde richting het Franse doel. Oog in oog met de PSG-goalie knalde hij de bal kiezelhard tegen de touwen. Matvey Safonov kon hem alleen maar voorbij horen zoeven: 0-1.

De Fransen wilden de defensieve muur van Arsenal maar al te graag doorbreken in het restant van de eerste helft, maar die hield eenvoudig stand. In de absolute slotfase probeerden PSG-aanvallers Ousmane Dembélé en Désiré Doué het nog met een poging van afstand, maar hun schoten belandden huizenhoog over het doel van Arsenal.

Merkwaardig einde van eerste helft

De eerste helft van het Champions League-duel tussen Paris Saint-Germain en Arsenal kende een opmerkelijk einde. Net op het moment dat een laatste hoekschop leek aan te komen, floot de scheidsrechter onverwachts voor de rust en konden de spelers meteen richting kleedkamers.

Gelijkmaker van PSG

PSG wist nauwelijks gevaarlijk te worden, maar in de 63e minuut werd het wel gelijk. Arsenal-verdediger Cristhian Mosquera maakte een oliedomme overtreding in het eigen strafschopgebied, waarna Siebert terecht naar de stip wees. Dat kunstje kun je wel toe vertrouwen aan Dembélé, hij stuurde de Arsenal-doelman de verkeerde kant op: 1-1.

Rentree Jurriën Timber

Voor Oranje-international Jurriën Timber was de Champions League-finale überhaupt een bijzonder moment. De Nederlander raakte in maart geblesseerd en speelde sindsdien géén enkele minuut meer. Arsenal-coach Arteta bracht hem echter wél een half uur binnen de lijnen in de allergrootste wedstrijd van The Gunners. Dat is ook goed nieuws voor Ronald Koeman, die daarmee een extra optie lijkt te hebben voor het WK.

Arsenal ontsnapt aan drama

In de 77e minuut leek de halve Puskás Aréna feest te kunnen vieren. PSG'er Kvicha Kvaratschelia dribbelde vanaf de middelijn naar het Arsenal-doel en kreeg dé kans om zijn ploeg op voorsprong te schieten. De Georgiër trof echter de paal, waardoor de stand gelijk bleef en Arsenal ontsnapte aan een ongelooflijk drama. In de zesde minuut van de blessuretijd kon Bradley Barcola de wedstrijd alsnog beslissen, maar hij schoot nipt over het doel. Daardoor moest verlenging uitsluitsel brengen.

Roep om penalty

In de eerste helft van de verlengingen claimde Arsenal nadrukkelijk een penalty. Noni Madueke werd in de rug gelopen door Nuno Mendes, maar volgens de Duitse scheidsrechter en de VAR was van een overtreding geen sprake. Aanvoerder Declan Rice en coach Mikel Arteta reageerden furieus, maar hun protest leverde niets op. Intussen begon de tijd steeds harder te dringen voor beide ploegen.

Penalty's bij PSG - Arsenal

Strafschoppen moesten uitsluitsel brengen in de bloedstollende finale. Uiteindelijk bleek PSG het meest koelbloedig. De eerste misser kwam van de voet van Arsenal-aanvaller Eberechi Eze, maar direct daarna volgde ook een mispeer van PSG'er Nuno Mendes door een knappe redding van Raya. De allerlaatste en beslissende penalty van Gabriel Magalhães werd uiteindelijk ook gemist, waardoor PSG opnieuw de beste van Europa is. Timber bleef gedesillusioneerd achter.

