Liverpool heeft zich van haar slechtste kant laten zien bij het vertrek van Arne Slot. De wetten van een topclub blijken kiezelhard. Geen prijs is je spullen pakken. Daarbij kan de rol van Mo Salah ook niet onbesproken blijven, hij heeft een groot aandeel in het vertrek van Slot. En dat heeft de Nederlander absoluut niet verdiend.

Het Liverpool dat ooit bekend stond als een club die de trainer veel krediet geeft, zoals bij Brendan Rodgers en Jürgen Klopp het geval was, geeft datzelfde vertrouwen niet aan Arne Slot. Hij bezorgde de club een kampioenschap, en het jaar erna ook ‘gewoon’ weer een plek dat recht geeft op de Champions League, maar de speelstijl van Slot speelt hem toch parten. En dat is zeer onterecht. De club is vervallen in dezelfde vluchtige besluitvorming als vele andere miljardenclubs. Geen prijs is je biezen pakken.

Het is ontzettend cru voor Slot omdat hij voor de club toch het hoogste Europese podium heeft behaald, zoals Klopp ook maar ternauwernood haalde in zijn laatste seizoen. Daarbij had Slot ook de botte pech dat zijn twee topaankopen, Alexander Isak en Hugo Ekitike, voorin af en aan geblesseerd waren.

Tragische dood van Diogo Jota

En natuurlijk speelde de hele situatie van Diogo Jota ook een grote rol. Dat heeft de ploeg meer gedaan dan naar buiten is gekomen, zo liet ook Andy Robertson weten bij zijn afscheid. Dat heb je nooit in handen. Slot had meer krediet verdiend, om opnieuw te bouwen richting het nieuwe seizoen.

Dat hij dan snel in het nieuwe seizoen alsnog de laan uitgestuurd kon worden, was dan een logischer verhaal geweest. Nu krijgt hij die kans niet meer, dat terwijl de kans op een vertrek juist kleiner was geworden toen Xabi Alonso bij Chelsea tekende. De droomopvolger was ineens uit de markt.

Liverpool breekt met eigen standaarden

Met het vertrek van Slot breekt Liverpool met haar eigen traditie en standaarden. Een heel lelijke ontwikkeling in de moderne voetballerij, maar de rol van Mohamed Salah mag ook niet onbesproken blijven.

De Egyptenaar verlaat Liverpool en trekt Slot, met wie hij vaak dwars lag, met zich mee. De naam van Slot is nog veel te klein om die strijd te kunnen winnen. Een oneerlijke strijd, gezien de legendarische status die Salah bij de fans verwierf.

Het had Liverpool gesierd als ze zich niet hadden laten beïnvloeden door deze stromingen en Slot de tijd hadden gegeven die zij jarenlang aan hun trainers hebben gegeven. Ook Klopp maakte donkere tijden mee, maar mocht zich daaruit werken. Slot niet.

De Nederlander mag zich herpakken bij een andere club, hij moet goed kiezen welke dat is. Eenzelfde stap als Erik ten Hag bij Bayer Leverkusen, is niet gewenst. Slot moet zijn keuzes goed overwegen, over zijn toekomst hoeft hij zich vast en zeker geen zorgen te maken.

