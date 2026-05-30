Jurriën Timber heeft een héél belangrijke stap gezet richting het WK voetbal met het Nederlands elftal. In de Champions League-finale met Arsenal kwam de verdediger eindelijk weer in actie. Heel lang duurde dat overigens niet. Timber staat mogelijk eerst nog een feestje te wachten, maar daarna zal hij snel moeten aansluiten bij de selectie van Ronald Koeman.

Timber raakte in maart geblesseerd en speelde sindsdien geen wedstrijd meer. Desondanks nam Koeman hem wel op in de selectie van het Nederlands elftal. Het zal de bondscoach dan ook goed doen dat de verdediger eindelijk weer minuten heeft gemaakt. Timber viel in de 66e minuut in.

Spannende wedstrijd

Arsenal kende zonder Timber een ijzersterk begin. De ploeg van de Nederlander kwam namelijk al na zes minuten op voorsprong. Arsenal-aanvaller Kai Havertz kreeg de bal met wat fortuin voor zijn voeten, waarna hij richting het doel van Paris Saint-Germain dribbelde. Oog in oog met PSG-doelman Matvej Safonov twijfelde de Duitser geen seconde en schoot de bal keihard in het dak van het doel: 1-0.

Vlak voor de invalbeurt van Timber maakte PSG echter de gelijkmaker vanaf de strafschopstip. De maker van de overtreding: Cristhian Mosquera, de vervanger van Timber - die ook al geel had. Ousmane Dembélé stuurde Arsenal-goalie Raya de andere kant op en maakte de belangrijke gelijkmaker. Daarmee was er zeker nog genoeg om voor te spelen voor Timber bij zijn invalbeurt.

Grote discussie om Timber

De afgelopen dagen was er nogal veel te doen om de fitheid van Timber. De verdediger van Arsenal heeft al maanden géén wedstrijdminuten in zijn benen, waardoor vele mensen uit voetbalminnend Nederland zich afvroegen waarom Koeman hem überhaupt oproept voor het aanstaande WK in de Verenigde Staten, Mexico en Canada. De bondscoach hield echter vertrouwen in het herstel van Timber en dat wordt nu beloond met een klein half uur in de Champions League-finale.

Timber snel naar Nederland

Naar alle waarschijnlijkheid vertrekt Timber na dit duel razendsnel naar Nederland om zich samen met de rest van de WK-selectie voor te bereiden op het eindtoernooi. In de oefenduels tegen Algerije en Oezbekistan kan hij nog extra minuten maken en wedstrijdritme opdoen. Voor Oranje begint het WK officieel op zondag 14 juni met een wedstrijd tegen Japan.

