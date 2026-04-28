PSG en Bayern München hebben negentig minuten vol gas gegeven in de halve finale van de Champions League en daarmee heel de voetbalwereld vermaakt. De twee teams maakten er een waar spektakel van met liefst negen goals. Finalewaardig nu al, met nog alles om voor te spelen in de return.

De scheidsrechter voor het duel was de Zwitser Sandro Schärer. Hij kreeg een volledig Spaanse ploeg aan rest-arbitrage om zich heen. De VAR Carlos del Cerro Grande kreeg al snel belangrijk werk te verrichten. De collega-arbiters waren het over één ding eens: PSG-verdediger Pacho raakte Bayern-aanvaller Luis Diaz vol op zijn voet in het strafschopgebied. De penalty voor Bayern was dan ook terecht en Kane zorgde voor de 0-1. Dat was het begin van een ongekend voetbalspektakel in het Parc des Princes.

Ban gebroken, goal na goal

De zinderende wedstrijd had die goal nodig, want daarna vlogen de kansen de fans om de oren. Michael Olise (Bayern) en Ousmane Dembélé misten dotten van kansen, maar Khvicha Kvaratskhelia deed dat niet. Hij dribbelde van links naar binnen, speelde twee Bayern-verdedigers uit en krulde de bal achter Manuel Neuer voor de 1-1. "We hebben een wedstrijd!", riep Ziggo Sport-commentator Wytse van der Goot uit.

Beide ploegen vlogen na de goals over het veld en zorgden voor een kansenregen. Olise zag een inzet via de carambole op de paal belanden en uit de daaropvolgende aanval scoorde PSG uit de corner. Joao Neves kopte perfect raak uit de voorzet van Dembélé en draaide zo het duel in een dikke tien minuten helemaal om. Desiré Doué had vervolgens dé kans om ook de 3-1 te maken, maar zijn inzet rolde maar net voorlangs.

Vuurwerk dankzij Olise

Waar PSG de overhand leek te hebben na de 2-1, daar scoorde Bayern weer. Olise, de Fransman in Duitse dienst, liet al twee enorme kansen onbenut, maar ook bij hem bleek driemaal scheepsrecht. Hij slalomde het strafschopgebied in en knalde keihard raak voor de 2-2. Het duel werd daarmee al in één helft al een spektakel. Dat terwijl er volgende week ook nog een return in München is.

Wie dacht dat met de 2-2 de eerste helft wel genoeg spektakel had gekregen in 45 minuten, kwam bedrogen uit. Diep in blessuretijd mikte Dembélé de bal op de arm van Alphonso Davies en kreeg van de VAR een penalty. Scheidsrechter Schärer werd naar het scherm geroepen en wees naar de stip. Dembélé pakte zelf ook dit cadeautje uit en zorgde voor de 3-2 voor PSG.

Penalty 'een goedmakertje'

Ziggo Sport-analist Wesley Sneijder vond die laatste penalty geen strafschop. "Maar dat was een goedmakertje, want die eerste penalty (waar Bayern de 0-1 uit maakte, red.) was er ook geen", was hij stellig in de rust van het zinderende duel. Mark van Bommel vond het een ongelofelijke wedstrijd waar hij naar zit te kijken.

Vier goals in tweede helft

De tweede helft was vervolgens nog geen kwartier onderweg of de volgende goals vielen alweer te noteren. Kvaratskhelia schoot een afgevallen bal tegen de touwen achter de kansloze Manuel Neuer en een paar minuten later volgde de volgende klap. Dembélé zorgde ook met zijn tweede van de avond voor de 5-2 tussenstand.

In veel gevallen zou de wedstrijd op dat moment beslist zijn, maar toch was ook dat niet het einde van de wedstrijd: Dayot Upamecano, een andere Fransman in Duitse dienst, zorgde uit een vrije trap voor de 5-3. Luis Diaz ontsnapte zelf ook weer aan buitenspel en zorgde op spectaculaire wijze voor de 5-4 en dus de negende goal van deze halve finale.

Geen tiende treffer

Invaller Mayulu was het dichtst bij een tiende treffer in het zinderende duel, maar hij knalde zijn inzet op de kruising. In de laatste seconde van het duel werd een inzet van Joshua Kimmich nog van de lijn gehaald en eindigde het in 5-4. Volgende week dus hoofdstuk twee.