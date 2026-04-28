Wesley Sneijder verraste vriend en vijand met zijn deelname aan The Masked Singer op RTL 4. De ex-topvoetballer bleek een aardig woordje te kunnen zingen en was vermomd als 'Prins Pils'. Dinsdagavond verscheen hij weer op televisie, maar dit keer in zijn 'normale' rol als analist bij Ziggo Sport voor de halve finale van de Champions League tussen PSG en Bayern. Hij blikte terug op zijn deelname aan het populaire tv-programma.

Mede-analist en ex-topvoetballer Mark van Bommel kreeg bij de opening van de voorbeschouwing op de wedstrijd meteen de vraag van presentatrice Hélène Hendriks of hij naar de show met Sneijder in de hoofdrol had gekeken. "Nee, maar ik heb het wel gehoord. Het was top." Sneijder vertelde vervolgens waarom hij inging op de uitnodiging om mee te doen. "Ik zeg toch altijd dat ik alleen dingen doe waar ik plezier in heb? Dat was dit, net als af en toe een keertje voetballen ergens nog."

Voor de voormalig middenvelder van Ajax, Real Madrid en Inter was het 'een eenmalig iets', vooral omdat het veel tijd in beslag nam. "Ik ga niet zo'n hele cyclus doen. Ik kan het ook niet zo lang geheim houden. Als iemand het aan mij vraagt, dan zeg ik het meteen." Sneijder verloor de zangstrijd uiteindelijk van professioneel zanger Tino Martin. "Het was een beetje oneerlijk", zei hij met een knipoog. "Maar hij was geweldig."

Bijgelovig

Sneijder zong 'Just Say Hello' van René Froger. Ook onder meer influencer Bas Smit deed mee in de uitzending van Sneijder en Martin. Toen het bij Ziggo Sport vervolgens weer over voetbal en de Champions League-halve finale PSG - Bayern München ging, onthulde hij dat hij een klein bijgelovigheidje had. "Ik deed altijd mijn linkerscheenbeschermer als eerste aan. Dat was ook wel gek, want als we verloren bleef ik het alsnog doen."

Van Bommel zenuwachtig

Hij verweet Van Bommel ook lachend dat de voormalig PSV'er en Barcelona-speler in grote wedstrijden als de WK-finale of een Champions League-duel uitermate gespannen was. "Dan zat hij daar alsof hij een klap met een meelzak had gekregen."